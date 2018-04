H1Z1 - Shooter erscheint im Mai als F2P-Spiel für die PS4

Der zuständige Entwickler Daybreak Games hat heute innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben, dass der Battle-Royale-Shooter H1Z1 für die PS4 erscheinen wird. Dabei soll die offene Beta am 22. Mai 2018 starten.

"H1Z1 für die PS4 wird speziell für die Konsole entwickelt und fokussiert sich exklusiv auf die Kernelemente, die Battle Royale so aufregend machen. In diesem Zuge werden die Waffen, die Waffenprogression, die Ausrüstung und nicht zuletzt die gesamte Benutzeroberfläche neu designt", heißt es in der Pressemitteilung.

"H1Z1 auf der PS4, das ist wahrer Battle-Royale-Wahnsinn! Wir haben das Spiel für die Playstation 4 neu gebaut und im Design den Fokus auf die absoluten Kernelemente gelegt, auf alles das, was bei diesem Genre für so viel Spaß beim Spielen und Zuschauen sorgt," sagt Terrence Lee, der Producer von H1Z1. "Wir haben vor allem darauf geachtet, dass alles noch verstärkt wird, was H1Z1 besonders macht: das Tempo, den Spaß, die schiere Action."