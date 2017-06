Gwent - The Witcher 2 kostenlos für Closed Beta-Teilnehmer

Teilnehmer der Closed Beta von Gwent: The Witcher Card Game haben jetzt die Möglichkeit, The Witcher 2: Assassins of Kings kostenlos zu erhalten. Das Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt.

Ab heute kann auch die breite Masse das Online-Kartenspiel Gwent: The Witcher Card Game von CD Projekt Red ausprobieren, denn am heutigen Mittwoch, also dem 24. Mai 2017, startet die Public Beta. Ihr habt damit nun die Möglichkeit, nicht nur erste Einblicke zu erhaschen, sondern auch selbst zum Kritiker zu werden und das Spiel auf Herz und Nieren zu testen.

Bisher hatten lediglich Auserwählte der Closed Beta in den Titel reinschnuppern können und dafür sogar einige Ingame-Belohnungen erhalten. Wie jetzt bekannt wurde, ist das reiche Beschenken der Teilnehmer der geschlossenen Beta-Phase damit allerdings noch nicht beendet.

Sie alle haben die Möglichkeit, bis zum 29. Mai 2017 auf GOG eine kostenlose Kopie von The Witcher 2: Assassins of Kings abzustauben. Das Spiel erschien bereits 2011 und konnte massenweise Spieler durch Handlung, Gameplay und Charaktere überzeugen. Wer so gar keine Ahnung hat, was es mit dem Titel auf sich hat, kann sich hier unseren damaligen Test samt entsprechender Wertung durchlesen:

