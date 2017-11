Gwent - Singleplayer-Kampagne Thronebreaker auf 2018 verschoben

Die Mannen von CD Projekt Red haben bekanntgegeben, dass sich der Release der Singleplayer-Kampagne Thronebreaker zum hauseigenen Kartenspiel Gwent nach hinten verschieben wird.

Erst kürzlich berichteten wir über die anstehende Singleplayer-Kampagne von Gwent - The Witcher Card Game, die noch in diesem Jahr erscheinen sollte. Doch nun stellt sich heraus, dass sich alle Interessenten noch bis nächstes Jahr gedulden müssen.

Die Entwickler von CD Projekt Red haben in einem "Development Roadmap Update" bekanntgegeben, dass die Kampagne Gwent: Thronebreaker erst 2018 erscheint. Sie geben an, dass sie den Umfang noch vergrößern möchten. Die Kampagne erscheint für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.

"Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die geplant hatten, Thronebreaker während der Urlaubszeit zu spielen. Ich versichere ihnen, dass wir unser Bestes geben, dass sich die zusätzliche Wartezeit auch lohnen wird."

Einen Zeitverzug in Hinsicht auf den Release sind wir seitens CD Projekt Red schon gewohnt, die The Witcher 3: Wild Hunt auch zweimal verschoben hatten, bevor es schließlich erschien. Geschadet hat es dem Spiel auf jeden Fall nicht, im Gegenteil.

Doch worum handelt es sich bei dieser Kampgane eigentlich? Wir haben alle Infos zum Inhalt und dem entsprechenden Gameplay nachfolgend für euch eingebunden:

