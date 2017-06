Gwent - Ende der Anmeldephase für die Closed Beta

CD Projekt Red hat nun bekannt gegeben, dass die Anmeldephase für die geschlossene Beta von Gwent: The Witcher Card Game am kommenden Wochenende enden wird.

Für das Online-Sammelkartenspiel Gwent: The Witcher Card Game, bekannt aus dem erfolgreichen Rollenspiel The Witcher 3, wird an diesem Wochenende die Anmeldemöglichkeit für die geschlossene Beta-Phase deaktiviert. Falls ihr derzeit nicht registriert seid, habt ihr solange noch die Gelegenheit euch als Teilnehmer anzumelden. Denn nur für die bis dahin bereits registrierten Spieler bleibt Gwent auch nach dem kommenden Wochenende aktiv.

Offene Beta-Phase in Aussicht

Denn aufgrund des hilfreichen Community-Feedbacks während der geschlossenen Gwent-Beta konnten CD Projekt Red das Kartenspiel so überarbeiten, dass nun das Schließen der Anmeldephase und der Übergang in die offene Beta möglich ist. Nähere Informationen zum weiteren Verlauf soll es bereits in absehbarer Zeit geben.

