Dank der Lebendigen Welt des Fantasy-MMORPGs Guild Wars 2 haben die Spieler in regelmäßigen Abständen immer Neues zu tun. Schon bald startet die nächste Episode der dritten Staffel und hat wieder viel zu bieten. Alle Infos.

"Es wird kalt". Was wie die aktuelle Wetterprognose für einen normalen Winter klingt, ist zusätzlich auch die Beschreibung der nächsten Episode der dritten Staffel unserer Lebendigen Welt in Guild Wars 2, dem Fantasy-MMORPG vom Entwicklerstudio NCSoft. Diese trägt den Namen 'Ein Riss im Eis' und führt die Spieler ab dem 21. November diesen Jahres in die nördlichen Zittergipfel, dem Gebiet des Alt-Drachen Jormag. Zeitlich ordnet sich die neueste Episode nach den Geschehnissen von Heart of Thorns ein - eben erwähnte Alt-Drachen sind erwacht und Glints Nachkomme Aurene wurde geboren.

Wer Lust auf die aktuellen Geschehnisse in der Welt des Online-Rollenspiels hat oder den Drang verspürt, das neueste Verlies samt gewaltiger Herausforderungen meistern zu wollen, bisher aber noch kein Teil der Community ist, der hat bis zum 22. November Zeit, Heart of Thorns mit 50% Rabatt zu kaufen. Inklusive dabei: Eine Hochstufung des Charakters auf die Maximalstufe 80.

Untenstehend findet ihr den Trailer zur neuesten Episode "Riss im Eis". Viel Spaß!

