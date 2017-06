Guardians of the Galaxy - Veröffentlichung der zweiten Episode datiert

Das Veröffentlichungsdatum der zweiten Episode 'Under Pressure' von Guardians of the Galaxy aus dem Hause Telltale wurde bekanntgegeben. Demnach geht es am 6. Juni weiter mit dem Weltraumspektakel.

Mit Guardians of the Galaxy startete Telltale eine neue Serie, die auf den Marvel-Comics beruht und sich nur von den Hollywood-Verfilmungen hat inspirieren lassen. Das Spielprinzip ist gewohnt Telltale-typisch und erlaubt Entscheidungen, die im Verlauf der Story Konsequenzen haben können.

Unter Druck

Nach den eher durchschnittlichen Wertungen von Episode 1 soll jetzt am 6. Juni die zweite Episode mit dem Namen Under Pressure veröffentlicht werden und die Geschichte in Schwung bringen. Die Story setzt - wie von den Spielen gewohnt - am Ende der ersten Episode an und führt die bekannte Erzählung weiter. So sollen die Helden in spe auf alte und neue Bekannte treffen und die Galaxie nach Antworten auf ihre Fragen absuchen. Dabei werden sie weiter von Wahnsinnigen verfolgt, die ihnen das Leben schwer machen wollen.

Ein wichtiger Teil der zweiten Episode soll wohl auch die Vergangenheit von Rocket Racoon sein, der durch ein genetisches Experiment entstanden ist.

Die neue Episode von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, 'Under Pressure', soll am 6. Juni für PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac, sowie für Android- und iOS-Geräte erscheinen.

Seitenauswahl

Infos zu Guardians of the Galaxy