Guardians of the Galaxy - Review-Wertungen sprechen für sich

Das neue Adventure von Telltale Games heißt Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series und erscheint heute. Passend dazu sind die Reviews samt Wertungen veröffentlicht worden, die wir euch in unserem Test-Überblick präsentieren.

Wie gut ist Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series? Dieser Frage gingen wie bei allen großen Spiele-Releases die internationalen und nationalen Games-Magazine nach. Zu welchem Fazit sie in ihren Tests gekommen sind und was wir von der ersten Episode erwarten können, lest ihr hier.

Wertungen zu Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Mit Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series hat sich Telltale Games anscheinend schwergetan. Zwar wurden die Charaktere laut Kritikern authentisch übernommen und präsentiert. Über die Qualität der Geschichte, des Gameplays und über den Spielspaß sind sich die Spieletester aber nicht einig.

IGN – 8.5

Gamespot – 7

USGamer – 3.5/5

Destructoid – 6.5

DualShockers – 5

GamesBeat – 50/100

Seitenauswahl

Infos zu Guardians of the Galaxy

Siehe auch: Guardians of the Galaxy