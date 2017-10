Guardians of the Galaxy - Releasedatum der vierten Episode bestätigt

Das Entwicklerstudio Telltale bestätigte jetzt den Releasetermin der vierten Episode von Marvel's Guardians of the Galaxy. Demnach geht es in der kommenden Woche weiter mit der Geschichte der verrückten Truppe.

Mittlerweile gibt es unzählige Spiele von Telltale, die alle einem ähnlichen Muster folgen: So werden die Spiele in Episodenform veröffentlicht und jede Entscheidung soll Auswirkungen auf den Ausgang der jeweiligen Story haben. Der Erfolg gibt Telltale recht und immer neue Serien erblicken das Licht der Welt.

Nächste Episode am 10. Oktober

So zuletzt auch geschehen mit Marvel's Guardians of the Galaxy. Dabei handelt es sich um eine Umsetzung der bekannten Comic-Reihe und orientiert sich nur stellenweise an den dazugehörigen Filmen, für die sich Disney und Marvel veantwortlich zeichnen. Dabei erlebt ihr die Geschichte der sehr speziellen Helden Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket Raccoon und Groot. Mittlerweile steht schon die vierte Episode in den Startlöchern und die Fans können eine Veröffentlichung kaum mehr abwarten. Wie jetzt bestätigt wurde, geht es in der kommenden Woche weiter - genauer gesagt am 10. Oktober.

"Nachdem das Schicksal der Schmiede der Ewigkeit entschieden wurde, sind die Guardians so zerstritten wie noch nie. Neben dieser wachsenden Anspannung gibt es aber ein weitaus größeres Problem: wie kommen sie aus dieser dunklen und tückischen Höhle heraus, bevor sie bei lebendigem Leib gefressen werden? Wenn auch nur einer der Crew überleben soll, muss Star-Lord ihren Zusammenhalt wieder stärken. Doch die Rettung könnte letztendlich nur zu einem schrecklichen Preis möglich sein."

Die Episode wird wie gewohnt als digitaler Download erhältlich sein. Besitzer des Season Passes oder der Retail-Disk erhalten die vierte Episode kostenlos - alle anderen Spieler können sie für 6,49€ in den jeweiligen Stores erhalten.

Marvel's Guardians of the Galaxy ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und mobile Plattformen erhältlich.

