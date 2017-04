Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Tracklist des zweiten Mixtapes bekannt

Nicht nur der Film Guardians of the Galaxy konnte überzeugen, sondern auch der Soundtrack mit dem Namen Awesome Mix Vol. 1. Der Kinostart des zweiten Streifens steht kurz bevor und endlich wissen wir, welche Tracks der Awesome Mix Vol. 2 enthalten wird.

Selten war ein Soundtrack auf eine so kuriose Art und Weise genial, wie es der von Guardians of the Galaxy aus dem Jahr 2014 war. Plötzlich liefen bei der großen Masse wieder Lieder der 70er-Jahre, allen voran 'Hooked on a Feeling' oder 'Spirit in the Sky'. Man konnte nahezu von einem Boom der Klassiker sprechen.

Schon im Verlauf des ersten Films war klar, dass es ein zweites Mixtape gibt, das wir jetzt mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 zu hören bekommen. Die Scheibe (oder vielmehr die Kasette) trägt den wenig überraschenden Namen Awesome Mix Vol. 2 und wird passend zum Kinostart am 28. April in den Händlerregalen zu finden sein.

Mittlerweile ist auch die Tracklist bekannt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. So viel sei gesagt: Das eine oder andere Autoradio wird in diesem Sommer wieder mit den Tracks der Guardians of the Galaxy gefüttert.

"Mr. Blue Sky" — Electric Light Orchestra

"Fox on the Run" — Sweet

"Lake Shore Drive" — Aliotta Haynes Jeremiah

"The Chain" — Fleetwood Mac

"Bring It on Home to Me" — Sam Cooke

"Southern Nights" — Glen Campbell

"My Sweet Lord" — George Harrison

"Brandy (You're a Fine Girl)" — Looking Glass

"Come a Little Bit Closer" — Jay and the Americans

"Wham Bam Shang-a-Lang" — Silver

"Surrender" — Cheap Trick

"Father and Son" — Cat Stevens

"Flash Light" — Parliament

"Guardians Inferno" — The Sneepers feat. David Hasselhoff

Der letzte Track dürfte selbst den Kennern der Musik unbekannt sein, denn dies ist ein extra für Guardians of the Galaxy Vol. 2 geschriebener Song. Logischerweise musste David Hasselhoff diesen einsingen, denn er war einer der größten Helden für Peter Quill (aka Starlord) auf dem Planeten Erde.

Da der Regisseur und Autor James Gunn auch Guardians of the Galaxy Vol. 3 übernehmen wird, darf man gespannt sein, ob es zum dritten Film ein weiteres Mixtape geben wird.

