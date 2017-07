GTA 6 - Schauspieler dementiert Arbeiten an GTA 6

Schauspieler Tim Neff hat nun seine Mitarbeit an Red Dead Redemption 2 sowie Grand Theft Auto 6 dementiert, nachdem diese beiden Titel in seinem Online-Portfolio erwähnt worden sind.

Wir haben bereits am gestrigen Tag darüber berichtet, dass in dem Lebenslauf des US-amerikanischen Stuntman-Darstellers Tim Neff die beiden Spiele Red Dead Redemption 2 sowie Grand Thef Auto 6 auftauchten. Angeblich war er bei beiden Videospielen als Motion-Capture-Schauspieler mit an Bord.

Für viele Fans war dies schon der Beweis dafür, dass sich GTA 6 in der Entwicklung befindet. Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar gab es bislang allerdings nicht. Trotzdem scheint es recht sicher, dass Rockstar Games die Arbeiten an einem Nachfolger des erfolgreichen Open World-Titels aufgenommen hat.

Allerdings dementierte Neffs Agentin die Angaben in seinem Lebenslauf innerhalb eines Telefongesprächs mit PCGamer: "Wir haben bei Tim nachgefragt und er ist kein Teil dieser ganzen Sache. Seiner Meinung nach hat sich das jemand online ausgedacht, denn er hat damit definitiv nichts zu tun."

Seltsam bleibt die ganze Sache aber trotzdem, denn warum sollte eine unbekannte Person den Lebenslauf des Stuntman verändern? Sollte Red Dead Redemption 2 nach der Veröffentlichung des Titels tatsächlich wieder in dem Lebenslauf von Neff auftauchen, kann davon ausgegangen werden, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit GTA 6 zu tun hatte/hat.

