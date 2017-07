GTA 6 - Rockstar startet Entwicklung?

Offenbar hat Rockstar Games die Entwicklung an GTA 6 gestartet. Dies geht aus dem Portfolio eines Schauspielers hervor. Der soll gleichzeitig auch für Red Dead Redemption 2 tätig gewesen sein.

Lange Zeit gab es keine handfesten Beweise, jetzt immerhin ein Lebenszeichen: Es sieht stark danach aus, als hätte Rockstar Games die Entwicklung von GTA 6 endlich gestartet.

Dies geht aus dem Portfolio des US-amerikanischen Schauspielers, Models und Stuntmans Tim Neff hervor. Der soll von Rockstar für eine Motion-Capture-Rolle in Grand Theft Auto 6 angeheuert worden sein.

Wann kündigt Rockstar GTA 6 an?

Neff soll außerdem eine Rolle in Red Dead Redemption 2 spielen. In der Vergangenheit war er in Filmen wie Why Him?, Expendable Assets und der TV-Show Ellen zu sehen.

Unklar ist, wann Rockstar Games die Enthüllung von GTA 6 plant. Bis der neueste Teil von Grand Theft Auto offiziell angekündigt wird könnten noch Jahre vergehen.

