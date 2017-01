GTA 6 - Fake-Version für PlayStation 2 in Brasilien aufgetaucht

In Brasilien können Spieler eine ziemlich schlecht gemachte Fake-Version von GTA 6 kaufen. Der Titel ist angeblich nur für die PlayStation 2 erhältlich und verfügt über TV-Schauspielerin Summer Glau als Hauptdarstellerin.

Wer ungeduldig auf den Release von GTA 6 erwartet, der sollte einfach nach Brasilien reisen. Dort können Spieler ein wenig Geld in die Hand nehmen und den neuen GTA-Teil schon jetzt kaufen - für die PlayStation 2, wie auch sonst.

Eine ziemlich schlecht gemachte Fake-Version kann man mit gewissenhafter Suche bei einigen Einzelhändlern erwerben. Das Beste: Auf dem Cover heißt das Spiel offiziell Grand Theft Auto V: Six 6, faktisch also GTA 5 6 6.

Willkommen bei "GTA 5 6 6"

Neben typischen Karikaturen im GTA-Stil ist auf dem Cover obendrein die Schauspielerin Summer Glau reichlich deplatziert als Hauptdarstellerin abgebildet. Bekannt wurde sie eigentlich durch die TV-Serie "The Sarah Connor Chronicles".

In Ländern wie Brasilien, Indien oder Indonesien tauchen immer öfter entsprechende Fälschungen auf. Was in dieser Verpackung von GTA 6 steckt, wird man wohl nie erfahren - ähnliche Discs enthalten entweder gar nichts oder Raubkopien von Titeln wie GTA: San Andreas.

