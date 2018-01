Der bekannte Branchen-Analyst Michael Pachter hat sich der Frage angenommen, wann "GTA 6" erscheinen könnte. Laut ihm wird der Titel frühestens im Jahre 2021 erscheinen.

Am 17. September 2013 ist GTA 5 für die PlayStation 3 sowie die Xbox 360 veröffentlicht worden. Über ein Jahr später am 18. November 2014 erschien der Titel für PlayStation 4 sowie Xbox One und am 14. April 2015 schließlich für den PC. Der Online-Modus GTA Online wird noch heute regelmäßig mit frischen Updates versorgt, die unter anderem neue Inhalte bringen oder bestehende Fehler beheben.

GTA 6 erscheint frühestens im Jahr 2021

Bereits kurz nach dem Release des Open-World-Titels stand die Frage im Raum, wann der Nachfolger "GTA 6" wohl erscheinen wird. Derzeit ist Entwickler Rockstar Games allerdings mit dem Western-Abenteuer Red Dead: Redemption 2 beschäftigt. Der Titel soll in diesem Jahr erscheinen, einen genauen Termin gibt es bislang jedoch nicht.

Der bekannte Branchen-Analyst Michael Pachter hat sich nun genau dieser Frage gewidmet. Laut ihm wird der Nachfolger nicht vor dem Jahr 2021 erscheinen. Er wäre zudem auch nicht verwundert, wenn das Spiel erst im Herbst 2022 in den Handel kommt. Auf die Frage, warum GTA 6 noch nicht angekündigt worden ist, erwiderte er: "Wahrscheinlich weil er nicht in absehbarer Zeit veröffentlicht wird."

"Ich würde sagen, dass es nach 2022 herauskommt. Zur Erinnerung: Red Dead Redemption 2 kommt acht Jahre nach dem ersten Teil heraus – also erscheint die Idee, dass GTA 6 vor 2021 erscheint, lächerlich. Und Rockstar… die einzigen Ankündigungen, die sie jemals mehr als ein Jahr vor dem Launch gemacht haben, erfolgten nur, weil sich der Start selbst verzögert hatte. Im besten Fall wird GTA 6 im Jahr 2020 für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 angekündigt."

Ebenfalls interessant ist außerdem die mögliche Plattform, auf der GTA 6 erscheinen wird. Laut zahlreicher Analysten könnte der Titel 2021 oder 2022 für die PS5 und Next Xbox erscheinen, wodurch die Entwickler in technischer Hinsicht ganz neue Möglichkeiten geboten bekommen. Vor allem die Entwicklung der virtuellen Realität dürfte sich in den nächsten Jahren deutlich weiterentwickeln und wird spannend zu beobachten sein.