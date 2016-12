Weihnachten steht vor der Tür! In Los Santos und Blaine County dürft ihr bereits mit dem Festive Surprise-Update für GTA Online neue Inhalte wie das brandneue Fahrzeug Nero sowie Nero Custom ergattern.

Frohe Botschaft für alle Spieler von GTA Online: Nachdem Rockstar Games kürzlich Import/Export für die PlayStation 4, Xbox One sowie für den PC veröffentlichte, gibt es nun die nächste Überraschung. Passend zu Weihnachten gibt es das jährliche Festive Surprise-Event. Ab sofort findet der Spieler in seinem Apartment, Stelzenhaus oder Wohnung einen Weihnachtsbaum sowie exklusive Items, die es ausschließlich in einem bestimmten Zeitraum zu erwerben gibt. Außerdem warten neue Klamotten auf euch sowie ein brandneues Auto.

Der Schlitten 'Nero' sowie 'Nero Custom' kann bei Benny's Original Motor Works erworben werden. Die Neuanschaffung des Wagens beträgt um die 1,4 Millionen GTA-Dollar. Greift ihr zum tunen, so kann sich der Preis beinah in der kompletten Variante verdoppeln. Um die Knete für den Nero Custom in GTA Online freizuschalten, bieten sich weitere Import/Export-Missionen für euer Geschäft an. Mit den teuersten Wagen dürft ihr euch bis zu 50.000 GTA-Dollar verdienen.

Aktuell gibt es für alle Spieler des Online-Modi von GTA 5 25 Prozent Rabatt auf Stelzenhäuser sowie Apartments. Auch das Shotaro-Motorrad sowie bestimmte Waffen sind für einen speziellen Zeitraum im Preis reduziert.

