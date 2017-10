GTA 5 - Verwandlungsrennen ab sofort via Update verfügbar

Rockstar hat die Verwandlungsrennen-Bombe abgeworfen! Im neuen Update findet ihr spezielle Stuntrennen vor, die euch einen regen Wandel durchlaufen lassen. Zudem gibt es wieder zahlreiche Rabatte, wie wir es von Rockstar Games gewohnt sind.

Rockstar Games hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass sich das nächste Update zu GTA Online voll und ganz um die sogenannten Verwandlungsrennen drehen wird. Kurz gesagt sind das Stuntrennen, in denen ihr kontinuierlich die Vehikel wechselt, um an euer Ziel zu gelangen.

Insgesamt gibt es ganze 15 Rockstar-Rennen, in denen alle beliebten Supersportwagen und Flugzeuge integriert wurden. Wir haben die Rennen und ihre Beschreibungen im Anhang der News aus den Patch-Notes von Rockstar übernommen.

Rabatte auf Vehikel und Verbesserungen

Doch das ist noch längst nicht alles. Passend zum Release der Verwandlungsrennen gibt es zusätzliche Boni in Form von doppelten GTA-Dollar und RP. Dies gilt ab sofort und hält bis zum 26. Oktober an. Passend dazu gibt es noch diverse Rabatte auf einige Luftfahrzeuge aus Smuggler's Run:

LF-22 Starling – 25 % Rabatt

V-65 Molotok – 25 % Rabatt

Buckingham Alpha-Z1 – 25 % Rabatt

Doch es gäbe keine Rabattaktion im Hause Rockstar, wenn auch nicht das entsprechende Pendant bei Legendary Motorsport damit ausgestattet würde. So dürft ihr auch hier auf zwei Supersportwagen mit einem Nachlass rechnen:

Grotti Visione – 25 % Rabatt

Ocelot XA-21 – 25 % Rabatt

Schließlich gibt es noch ein paar Modifikationen für Flug- und Fahrzeuge, die ebenfalls einen temporären Rabatt erhalten:

Motorverbesserungen – 25 % Rabatt

Turboverbesserungen – 25 % Rabatt

Federungsverbesserungen – 25 % Rabatt

Steuerungsverbesserungen – 25 % Rabatt

Patch-Notes zu den einzelnen Rennen

Spießrutenlauf II – Es gibt den Kampfpiloten mit seiner chirurgischen Präzision und es gibt den Wahnsinnigen mit seinem Fuß auf dem durchgedrückten Gaspedal eines Phantom Wedge. Ihr müsst diesmal beides sein. Rennen mit Molotoks, Motorrädern, Phantom Wedge und Oppressor.

Abgewrackt – Seid einfach etwas kreativ auf dieser destruktiven Runde über der Hafengegend von Los Santos. Rennen mit dem Seashark, Shotaro, Supersportwagen, Mallard und Havok.

Home Run – Es gibt keine San-Andreas-Medaille für unfallfreies Fahren, so lange ihr nicht wenigstens einmal fünf Fahrzeuge über diese Land-Wasser-Luft-Rennstrecke in Blaine County gehetzt habt. Rennen mit Supersportwagen, Vortex, Mallard, Seashark und Havok.

Schrottplatz – Wenn die Apokalypse in San Andreas endlich losgeht und die Welt in Trümmern liegt, könnt ihr drauf wetten, dass sich in den Ruinen ein paar tolle Rennmöglichkeiten auftun. Übt schon mal für den großen Tag. Rennen mit Motorrädern, Seashark und Mallard.

McKenzie – Wenn ihr die Höhen und Tiefen von Blaine County genießen wollt, aber ohne das Nasenbluten und den Juckreiz, ist diese Punkt-zu-Punkt-Rennstrecke, auf der ihr mit Motorrädern startet, das Richtige für euch. Außerdem dabei: Besra, Blazer Aqua, Zentorno und der Trophy-Truck.

Durcheinander – Schaut zu, wie die Verladedocks, der Flughafen, das Geschäftsviertel und der Legion Square wie in einem einzigen verschwommenen Film an dir vorbeirasen, Migräne inklusive. Runden-Verwandlungsrennen mit Supersportwagen, Besra, Ramp Buggy und Rocket Voltic.

Neonberg – Habt ihr euch je gefragt, wie es wohl wäre, ein paar Pillen einzuwerfen und durch den Vorspann eines klassischen Science-Fiction-Films der 80er Jahre zu rasen? Rennen mit Motorrädern, Besra und Seashark.

Sturzflug III – Macht mit einem wirklich teuren Sportwagen kurzen Prozess mit der Ozonschicht – es gibt allerdings einen Haken, oder mehrere. Rennen mit Sportwagen, Besra, Blazer Aqua, Havok und Akuma.

Geteiltes Leid – Ihr startet in einer Kreuzung aus Supersportwagen und Spaceshuttle. Fügt ein Stuntflugzeug und eine Herde Hubschrauber im Taschenformat hinzu und ihr werdet euch bessere Multitasking-Fähigkeiten wünschen. Rennen mit Rocket Voltic, Mallard, Havok und Motorrädern.

Slalom – Ob ihr euch nun auf zwei oder vier Rädern oder mit zwei Flügeln zwischen Hindernissen hindurchwindet, die erforderlichen grundlegenden Fähigkeiten sind dieselben: Gleichgewichtssinn, Präzision und den brennenden Wracks ehemaliger Mitbewerber elegant ausweichen zu können. Rennen mit Motorrädern, Mallard und XA-21.

Slam Dunk – Richtet euch exakt auf das Ziel aus, lasst allen Druck von euch abfallen und trefft dann nur das Netz. Und dann schaut zu, wie der Typ hinter euch es um ein paar Fuß verfehlt und sein fliegendes Muscle-Car am Ring explodiert. Rennen mit Motorrädern, Ruiner 2000, Besra, Blazer Aqua, Hauler und Whippet.

Zwiegespalten – Euch bleiben nur wenige Sekunden, während ihr auf einem BMX-Rad den Mount Chiliad runterrast, um die klassische Wahl zu treffen: links oder rechts? Mit der Herde oder im Alleingang? Düsengetriebener Supersportwagen oder gleitendes Motorrad? Rennen mit BMX, FMJ, Rocket Voltic, Besra, Oppressor und Fallschirmen.

Der Drache – Was wäre angemessener für eine kosmopolitische und vielfältige Stadt wie Los Santos als eine Rennstrecke, um das chinesische „Jahr des Riesendrachens mit einem Kampfflugzeug im Maul“ zu ehren? Rennen mit Kompaktwagen, Faggio Sport, Molotok und Vagner.

Vinewood Thrills – Cruist unter dem Vinewood-Schild durch und fahre mit einem antiken Segelboot die Küste entlang – innerhalb einer Fünf-Minuten-Runde, wobei ein Firmenhubschrauber und ein Supersportwagen die Punkte auf der Landkarte verbinden. Rennen mit Motorrädern, Swift, Marquis, Seabreeze und Vagner.

Sprunghaft – Ihr steckt in einem Supersportwagen im freien Fall über dem Geschäftsviertel. Ihr blinzelt und fliegt auf einmal einen Kampfjet. Blinzelt noch mal und ihr wisst nicht mehr, ob ihr in einem raketengetriebenen Supersportwagen oder einem klapprigen Ultralight sitzt. Rennen mit Supersportwagen, Molotok, Rocket Voltic, Ultralight und Fallschirmen.

