GTA 5 - Update sorgt für neues und bewaffnetes Fahrzeug

Mit dem neuesten Update für GTA Online führte Rockstar Games den Karin Technical Custom ein. Neben dem bewaffneten Truck sorgt das Update für neue Rabatte und Boni.

Die Flut an Updates für GTA Online von Rockstar Games scheint nicht abzunehmen. So veröffentlichte das Entwicklerstudio zuletzt das große Gunrunning-Update, das jetzt mit einem zusätzlichen Update erweitert wurde. Die wohl größte Neuerung: Der Karin Technical Custom. Dabei handelt es sich um die modifizerbare Version des Karin Technical, der bereits aus unterschiedlichen Heists bekannt ist.

Neues Fahrzeug und Rabatte

Bei einem Besuch in eurer Werkstatt lassen sich unterschiedlichste Teile an das Gefährt bauen und die Panzerung verbessern. Durch die Forschungen in eurem Bunker könnt ihr die Modifikationen sogar noch weiter ausbauen und eurem Vehikel damit noch mehr und vor allen Dingen stärkere Optionen hinzufügen. Nach der Anpassung lässt sich das Fahrzeug in eurer Garage platzieren und steht somit als persönliches Auto bereit.

Da das Fahrzeug allein wohl kaum ein Update wert wäre, fügten die Entwickler noch einige weitere Features hinzu. So erhaltet ihr bis zum 24. Juli einen 25% Bonus auf eure Waffenproduktion. Wer bis zu diesem Datum eine Verkaufsmission aus dem eigenen Bunker beginnt, erhält außerdem einen schwarzen Ammu-Nation-Hoodie als Belohnung für die Dienste. Ebenfalls bis zum 24. Juli gibt es eine verdoppelte Anzahl an RP und Geld im Modus Overtime Rumble.

Für die Sparfüchse unter euch gibt es außerdem Rabatte in Höhe von 25% für den Phantom Wedge, Annihilator, Buzzard, Fahrzeugpanzerungen und schusssichere Reifen. Um das benötigte Geld zu sammeln, könnt ihr außerdem an dem Premiumrennen 'In den Damm' und dem Zeitrennen 'Sägewerk' teilnehmen, die aktuell für den einen oder anderen Ingame-Dollar sorgen können. Die Premiumrennen lassen sich über die App 'Schneller Job' starten.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - OpenIV ist zurück, weitere Mod muss eingestellt werden Die Modding-Community in GTA 5 hat einige schwere Wochen hinter sich. Nun ist die größte Mod OpenIV nach der anfänglichen Drohung durch Rockstar Games endlich wieder zurück. Im Gegenzug ...