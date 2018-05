GTA 5 - Update könnte Nachtclubs und neue Musik bringen

Möglicherweise erhalten GTA Online-Spieler im Sommer innerhalb eines neuen umfangreichen Updates Nachtclubs, die gekauft und betrieben werden können. Zwar gibt es bislang keine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games, ein vermeintlicher Insider ist sich mit seiner Behauptung allerdings recht sicher. Außerdem darf sich künftig wolh auf neue Musik gefreut werden.

Entwickler Rockstar Games veröffentlicht regelmäßig neue Inhalte zu GTA Online und gewährt innerhalb wöchentlicher Events lohnende Rabatte sowie zahlreiche Boni. Möglicherweise erhalten wir in Kürze ein umfangreicheres Update, das die Stadt Los Santos um einige neue Immobilien erweitern wird.

Neue Musik und Nachtclubs

So hat Rockstar Games am gestrigen Abend einen Tweet veröffentlicht, in dem auf einem Bild die folgenden Wörter zu lesen sind: "Solomun", "Tale Of Us", "Dixon" sowie "The Black Madonna". Außerdem befinden sich am Rande die Wörter "Los Santos" und "Summer 2018".

Laut des selbsternannten Rockstar-Insiders "Yan2295" handelt es sich bei den kommenden Inhalten um Nachtclubs. Das Update soll bereits im Juni erscheinen und eine Reihe neuer Immobilien in die Stadt integrieren. Als Spieler besteht die Option diese zu kaufen, zu betreiben sowie aufzuwerten.

Passend zu dem Post auf Twitter hat außerdem das italienische Musikproduzent- und DJ-Team "Tale Of Us" auf ihrem Instagram-Account verkündet, das sie mit ihrer Musik ab Sommer 2018 in GTA Online vertreten sein werden. Entsprechend handelt es sich bei den Namen auf dem Bild um zwei neue DJs und zwei Bands, die ab Sommer Teil des Multiplayer-Titels sein werden.

Wann genau ihr in GTA Online der neuen Musik lauschen könnt, ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Neue Musik und Nachtclubs würden aber recht gut zusammenpassen. Trotzdem müssen wir uns für weitere Informationen wohl noch ein klein wenig gedulden, ehe Rockstar Games die Katze aus dem Sack lässt. Wir werden euch auf PlayNation.de aber selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden halten.

Würdet ihr euch über Nachtclubs in GTA Online freuen? Schreibt uns gerne eure Meinung unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.