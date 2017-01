Für GTA Online gibt es ein neues Update, das den Spiel-Modus Vehicle Vendetta und das Fahrzeug Pegassi FCR 1000 ins Spiel bringt. Rockstar Games gibt für kurze Zeit im Multiplayer von GTA 5 zudem doppelte GTA-Dollar und doppelte RP-Erfahrungspunkte.

Ab sofort steht in GTA Online ein ganz besonderer Spiel-Modus zur Verfügung. In Vehicle Vendetta fahren wir wie in Mario Kart mit verschiedenen Fahrzeugen und liefern uns mit Power-Ups ein wahres Duell im Gegner-Modus. Was sich sonst noch im Multiplayer von GTA 5 getan hat, verraten wir euch in dieser News.

GTA Online Update mit Pegassi FCR 1000-Motorrad

Rockstar Games hat nicht nur den Vehicle-Vendetta-Modus nach GTA Online gebracht, sondern auch ein neues Fahrzeug für Benny’s Original Motor Works veröffentlicht: Das Pegassi FCR 1000 ist ein Motorrad, das sich extrem persönlich modifizieren lässt und trotzdem genauso schnell und wendig ist wie andere Bikes.

Dennis „MafuyuX“ Werth stellt euch das Pegassi FCR 1000 im Video genauer vor. Hier zeigt er unter anderem die Tuning-Möglichkeiten in Grand Theft Auto Online und gibt euch Tipps, wie ihr das Motorrad zu einem der besten Fahrzeuge in GTA 5 umgestalten könnt.

Mario Kart in GTA 5 mit dem Vehicle Vendetta-Modus

Vehicle Vendetta heißt der neue Gegner-Modus in GTA Online, dem Mehrspieler von GTA 5. Hier geht es ähnlich wie in einem Rennen in Mario Kart zu. Power-Ups entscheiden den Verlauf der Runden. Zur Auswahl haben uns Entwickler Rockstar Games und Publisher Take-Two folgende Hilfsmittel gegeben:

Bestie: Verwandelt euch automatisch in einen Rhino-Panzer.

Zünder: Entfernt Hindernisse und Objekte aus der Arena.

Bombe: Platziert bis zu drei Bomben auf der Karte, um Verfolger auszuschalten.

Raketen: Feuert eine Reihe von Raketen auf entgegenkommende Gegner und macht sie kampfunfähig.

Reparatur: Behebt jegliche Schäden an eurem Fahrzeug.

Geist: Werdet durchsichtig und fahrt durch gegnerische Fahrzeuge hindurch, um ihre Power-ups zu stehlen.

Vollgas: Zwingt gegnerische Fahrzeuge dazu, immer Vollgas zu fahren.

Invertiert: Invertiert die Steuerung für das gegnerische Team inklusive der Beschleunigungs- und Bremssteuerung.

Fokus: Lässt die Zeit für alle Spieler langsamer ablaufen.

Deadline: Versetzt den Spieler automatisch auf eine Nagasaki Shotaro samt verheerender Leuchtspur.

Zufällig: Sammelt ein zufälliges Power-up ein (mit Ausnahme von Zünder).

Rockstar Games startet Sale in Los Santos

Mit dem GTA Online Update kam außerdem noch ein neuer Sale nach Grand Theft Auto V. Ab heute gibt es nicht nur doppelte GTA-Dollar und RP-Erfahrungspunkte, sondern auch zahlreiche Angebote in den virtuellen Shops von Los Santos. Die Deals sind bis zum 16. Januar 2017 gültig.

Unter anderem gibt es 25% Rabatt auf alle Fahrzeugexporte, 50% Rabatt auf Granatwerfer und 25% auf das gesamte Motor-Tuning. Wer seinen Charakter in GTA Online schützen möchte, bekommt Körperpanzerung, Munition, Wurfwaffen und Munition für Explosivwaffen ebenfalls 25% günstiger. Um anonym zu bleiben, könnt ihr alle Masken mit einem Preisnachlass von 25% kaufen.

