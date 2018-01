GTA 5 - Ubermacht Revolter, neue Rabatte und Boni

GTA Online erhält ein weiteres Mal ein neues Fahrzeug in Form des Ubermacht Revolter und Rockstar Games gewährt auch in dieser Woche diverse Rabatte und Boni.

Der Fuhrpark in GTA Online wird Woche um Woche größer und vor allem vielfältiger. Rockstar Games hat ein weiteres Mal neue Inhalte in den Online-Ableger von GTA 5 integriert und gewährt zudem wieder zahlreiche Rabatte und Boni

Ubermacht Revolter, neue Rabatte und Boni

Solltet ihr als vielseitiger Krimineller berufsbedingt auf ein entsprechendes Fahrzeug angewiesen sein, könnte der neue Ubermacht Revolter genau euer Auto sein, das sich unauffällig in eine Reihe von Geschäftslimousinen der Oberklasse einreiht, zugleich aber nicht fehl am Platz erscheint, wenn es an einem roten Teppich vorbeifährt.

"Es muss respektabel wirken, wenn es euch bei Gericht absetzt, bedrohlich, wenn es euch aus Bolingbroke abholt, und wenn ein Deal den Bach runtergeht, braucht es ausreichend Pferdestärken, um den Rückzug ins Hauptquartier zu überleben. Etwas mit mehr Power, mehr Präsenz, mehr Platz für ein optionales, nach vorn gerichtetes Maschinengewehr."

Der Ubermacht Revolter steht ab sofort bei Legendary Motorsport zur Verfügung.

GTA 5 3300 Euro oder mindestens 600 Spielstunden für alle Autos

Gelegenheiten für doppelte GTA-Dollar und Erfahrungspunkte

Auf den in der vergangenen Woche veröffentlichten neuen Modus Air Quota winken bis zum 29. Januar 2018 doppelte GTA-Dollar sowie Erfahrungspunkte. Solltet ihr euch eher am Boden wohlfühlen, winkt die doppelte Belohnung in allen von Rockstar erstellen Stunt- und Landrennen innerhalber desselben Zeitraums.

Rabatte auf MK-II-Aufrüstungen und -Modifikationen

Lohnende Rabatte dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen, weshalb Rockstar Games euch einen Preisnachlass auf MK-II-Aufrüstungen und -Modifikationen gewährt, um euer Arsenal bis zum 29. Januar zu erweitern.

Mk-II-Aufrüstungen – 30 % Rabatt (Kosten zum Aufrüsten auf eine Mk-II-Waffe)

Mk-II-Magazine – 25 % Rabatt

Mk-II-Zielfernrohre – 25 % Rabatt

Mk-II-Mündungsbremsen – 25 % Rabatt

Mk-II-Waffen-Designs – 25 % Rabatt

Warstock Cache & Carry bietet außerdem 25 % Rabatt auf zwei schwer bewaffnete Favoriten: Teilt Schaden aus dem sicheren Komfort der Limousine mit Bordgeschütz aus, oder fahrt im Wasser mit dem HVY MTW (Kauf- & Einkaufspreis) – einem amphibischen Panzer mit Platz für die ganze Familie.

GTA 5 Neuer Gegner-Modus "Air Quota" und Grotti GT500 verfügbar

Zeitplant für Premium- und Zeitrennen

Navigiert durch eine mit Hindernissen gefüllte Todesröhre im dieswöchigen Premiumrennen, oder saust am schönen Küstenausblick von Blaine County entlang im dieswöchigen Zeitrennen, beide verfügbar bis zum 29. Januar:

Premium-Stuntrennen – „Guck in die Röhre“ (nur für Ruiner 2000)

Zeitrennen – „Küste zu Küste“

Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square. Landet unter den ersten Drei und verdient einen satten GTA$-Preis. Und nur für eure Teilnahme erhaltet ihr dreifache RP. Ihr wollt euch am neuesten Zeitrennen versuchen? Setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf eurer Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt.