GTA 5 - Titel wurde mehr als 80 Millionen Mal ausgeliefert

Entwickler Rockstar Games und Mutterkonzern Take-Two Interactive dürfen sich weiterhin über neue Meilensteine und Rekorde in Bezug auf GTA 5 und GTA Online freuen. Mittlerweile sind mehr als 80 Millionen Einheiten des Open World-Titels ausgeliefert worden.

Noch immer scheinen sich Rockstars GTA 5 sowie GTA Online mehr als nur gut zu verkaufen. Mittlerweile sind weltweit mehr als 80 Millionen Exemplare des Open World-Games ausgeliefert worden.

"Das Spiel ist weiterhin für Neueinsteiger interessant. Speziell auf PS4 und Xbox One vergrößert sich die Spielerschaft weiterhin", so Take Two CEO Strauss Zelnick. Alleine im vierten Quartal 2017 sind fünf Millionen Einheiten von GTA 5 ausgeliefert worden.

Innerhalb eines Interviews mit MCV verriet Strauss Zelnick, dass 75 Prozent der verkauften Spiele physische Datenträger seien, die über die Ladentheke gingen. Entsprechend entfallen 25 Prozent auf das Konto digitaler Verkäufe.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - 11-jähriger findet Crystal Meth in Gebrauchtspiel von GameStop Ein 11-jähriger machte beim Kauf einer Gebrauchtversion von GTA 5 eine kuriose Entdeckung. Der Einzelhändler GameStop verkaufte ihm und seiner Mutter eine Edition, die im Inneren eine Tüte ...