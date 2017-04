GTA 5 - Tiny Racers in der nächsten Woche

In der nächsten Woche erscheint mit TIny Racers ein neuer Spielmodus für GTA Online. Bei diesem steuert ihr Spielzeugautos aus der Vogelperspektive über verschiedene verrückte Rennstrecken.

Es ist bekannt, dass sich Rockstar Games immer wieder neue Modi einfallen lässt, um die Motivation und den Spaß an GTA Online nicht zu mindern. Der neu angekündigte Spielmodus Tiny Racers orientiert sich stark an Klassiker, wie der Micro Machines-Reihe. Bei dieser fuhr man mit Spielzeugautos über abgedrehte Rennstrecken und beharkte sich dank verschiedener Boni mit den Gegnern.

Die Besonderheit: Die Wagen sind nicht nur klein, sondern man steuert sie aus der Vogelperspektive. Dies sorgt für ein wohliges Gefühl, das an die ferngesteuerten Autos aus der Jugend erinnert. Auch den älteren GTA-Veteranen dürfte diese Sicht bekannt vorkommen, denn in GTA und GTA 2 steuerte man das Spiel noch in eben jener Sicht. Ab dem 25. April könnt ihr selbst die Kontrolle über die kleinen Flitzer übernehmen und eine Reise in die Vergangenheit antretetn.

420 Blaze it

Wer schnell ist, kann heute noch etwas Geld bei The Open Road sparen. Anlässlich des 420-Tags, dem inoffiziellen Feiertag der Cannabisfreunde, sind die Kosten für Hanfplantagen und deren Upgrades um 50% gesenkt. Das eingenommene Geld dieser Plantagen sorgt am heutigen Tag für zusätzliche 50% mehr Profit. Wem das noch nicht genug ist, kann sich beim Tuner des Vertrauens grünen Reifenrauch holen, der ebenfalls 50% günstiger ist. Wenn das mal kein Grund zur grünen Freude ist.

