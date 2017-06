GTA 5 - Terminator 2 detailreich nachgestellt

Ein YouTuber stellte nun mit viel Liebe zum Detail Terminator 2 in GTA 5 nach. Viel Kreativität und Arbeit führten dabei zu einem einstündigen Film, der allerlei Szenen aus dem Original beinhaltet.

Action-Freunde aufgepasst: Einem besonders kreativen YouTuber gelang es nun, Terminator 2: Judgment Day (Tag der Abrechnung) in GTA 5 nachzustellen. Eineinhalb Jahre lang arbeitete KRAMER'S MEDIA jeden Tag ein bis zwei Stunden an dem Projekt, um den fast vollständigen Film im GTA 5-Stil abzudrehen.

Ein kleines Manko gibt es derzeit allerdings noch, denn das einstündige Video ist nur auf Russisch verfügbar. Dies wird aber nicht mehr lange so bleiben, denn der YouTuber merkte nun an, dass er an einer verbesserten Version des Film arbeite, um das Projekt mit der Unterstützung vieler talentierter Menschen noch zu optimieren. Auch eine Umsetzung mit der originalen Soundausgabe ist offenbar geplant.

Ein voller Erfolg

Obwohl KRAMER'S MEDIA nur etwa 4000 Abonnenten hat und somit zu den kleineren YouTube-Kanälen gehört, konnte sein Video in den ersten vier Wochen bereits mehr als 1,3 Millionen Aufrufe verzeichnen und kommt bisher außerordentlich gut an.

Wer neugierig geworden ist, kann sich die kreative Umsetzung wie gewohnt in unserer Video-Rubrik ansehen. Bis die englische Version verfügbar ist, könnt ihr somit ganz nebenbei eure Fremdsprachenkenntnisse aufpolieren.

