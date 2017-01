GTA 5 - Spieler zwingt Online-Trolle in den Ruin

Einige Spieler in GTA Online müssen die Macht der Trolle immer wieder erleben. Ein Gamer hat den Spieß jetzt umgekehrt und zahlreiche Trolle in den Ruin getrieben. Möglich wurde dies mit einem genial durchdachten Versicherungstrick.

Die Macht der Trolle ist in Multiplayer-Spielen wie GTA Online bestreitbar. Mit einfachsten Mitteln und brachialer Gewalt sorgen sie dafür, dass jeder ehrliche Spieler frustiert zurückgelassen wird und irgendwann gar keine Lust mehr hat, sich einzuloggen.

Diese Erfahrung musset auch Aaron Reynolds machen, der schnell mit Spielverderbern in Kontakt kam. Die lauerten ihm auf und sorgten dafür, dass seine hart erarbeiteten Fahrzeuge immer weiter zerstört und letztendlich nur ein Fall für den Schrotthaufen wurden.

Der geheime Anti-Troll-Plan

Reynolds beschloss die Operation „One Million Dollar Car“, um die Trolle ein für allemal in den Ruin zu treiben. Ein scheinbar wertloses Auto namens „Gurntmobil“ pimpte er in der Werkstatt so krass auf, dass es letztendlich mehr als eine Million GTA-Dollar wert war.

Direkt danach schloss er für seine scheinbar wertlose Karre eine teure Versicherung ab - sollte jemand das Auto zerstören, müsste der jeweilige Troll nun einen unfassbaren Haufen an GTA-Dollar an die Versicherung zurückzahlen. Und genau dazu kam es auch.

Ein GTA-Auto, für die Versicherung gewappnet

Mehrere Trolle hielten Reynolds Rostlaube für leichte Beute und jagten die Karre in die Luft, nur um im Nachhinein eine Menge Ingame-Geld loszuwerden. Die Trolle fielen nach und nach drauf rein, bis sie sich irgendwann gegenseitig vor der teuren Karre warnten.

Doch Reynolds ging bereits einen Schritt weiter und färbte das Auto einfach rot: Erneut fielen die Trolle auf den Trick herein und verloren hunderttausende GTA-Dollar. Reynolds hingegen freut sich sehr über den gelungenen Coup.

