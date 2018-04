GTA 5 - Smuggler's Week und zahlreiche Rabatte auf Luftfahrzeuge

Ab sofort findet in GTA Online eine weitere Schmuggler-Woche statt, die wieder mit zahlreichen Boni und Rabatten lockt. Wir haben für euch alle Informationen in unserer News zusammengefasst.

GTA-Online-Spieler dürfen sich in dieser Woche auf ein weiteres Event freuen, das in Los Santos stattfindet. Im Rahmen der Smuggler's Week winken bei den Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run bis zum 30. April 2018 doppelte GTA-Dollar und RP.

"Und für Vielflieger, die ihre Luftakrobatikkünste zur Schau stellen wollen, bringt Stockpile ebenfalls doppelte Belohnungen in diesem Zeitraum." "Luftfahrtunternehmer sind nicht die einzigen, die diese Woche abkassieren können. Schüttelt in eurem Issi Classic die Cops ab und verdient weiterhin doppelt in The Vespucci Job, oder riskiert Kopf und Kragen im Windschatten eurer Kontrahenten in Hotring Circuit für noch mehr doppelte GTA$ & RP."

GTA 5 Premium Online Edition ab sofort erhältlich

Doppelte GTA-Dollar und RP diese Woche:

Hotring Circuit

Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run

Stockpile

The Vespucci Job

"Dekoriert eure Kriegsmaschine mit den Schädeln eurer gefallenen Feinde. Während über den Wolken illegale Fracht geschmuggelt wird, ist dies die beste Zeit mit eurem Flak-Anhänger auf Spritztour zu gehen und rivalisierende Unternehmen vom Himmel zu pusten. Schaltet das kostenlose Totenkopf-Design frei, indem ihr euch bis zum 30. April in GTA Online einloggt."

Schmuggler-Rabatte

Um eure Schmuggler-Karriere anzukurbeln, sind alle Hangars und Hangar-Werkstätten bis zum 30. April um 40 Prozent reduziert. Und eine Reihe von Vehikeln aus Smuggler's Run sind ebenso bis zum 30. April stark vergünstigt erhältlich, von der gewaltigen RM-10 Bombushka zur wassertauglichen Mammoth Tula.

Luftfahrzeuge (Kauf- und Einkaufspreis)

Nagasaki Ultralight – 40 % Rabatt

Nagasaki Havok – 40 % Rabatt

LF-22 Starling – 40 % Rabatt

Mammoth Mogul – 40 % Rabatt

Mammoth Tula – 40 % Rabatt

RM-10 Bombushka – 40 % Rabatt

P-45 Nokota – 40 % Rabatt

Buckingham Pyro – 40 % Rabatt

Buckingham Howard NX-25 – 40 % Rabatt

Supersportwagen und Klassiker

Grotti Visione – 30 % Rabatt

Coil Cyclone – 30 % Rabatt

Vapid Retinue – 30 % Rabatt

Fahrzeugverbesserungen und -Anpassungen

Gegenmaßnahmen – 25 % Rabatt

Luftfahrzeugwaffen – 25 % Rabatt

Luftfahrzeug-Steuerung – 25 % Rabatt

Fahrzeugbremsen

Motoren – 25 % Rabatt auf Luftfahrzeuge, Motorräder & Autos)

Panzerung – 25 % Rabatt (Luftfahrzeuge, Motorräder & Autos)

Designs – 40 % Rabatt (Luftfahrzeuge, Motorräder & Autos)

Kleidung und Accessoires

Kleidung aus Smuggler's Run – 25 % Rabatt

Flieger- und Flugrennanzüge – 25 % Rabatt

Fallschirme - Rucksäcke, Kappen und Rauchspuren – 25 % Rabatt

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen

Nehmt an Surf and Turf teil, dem Premiumrennen dieser Woche, bei dem die drei Erstplatzierten GTA$ und alle Teilnehmer, unabhängig von ihrer Platzierung, dreifache RP erhalten. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square.

Zeitrennen: "End to End"

Versucht euch am Zeitrennen dieser Woche, End to End. Setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA-Dollar- & RP-Auszahlungen belohnt.

Neue Spezialisierungsrennen in der kommenden Woche

In der kommenden Woche erwarten euch in GTA Online eine gänzlich neu Variante von Spezialfahrzeugrennen.