GTA 5 - Schnee und Geschenke beim Festtags-Event

Auch in diesem Jahr wird Los Santos wieder mit einer weißen Schneedecke überzogen sein und GTA Online-Spieler festlich geschmückt empfangen. Außerdem winken Geschenke, ein neues Fahrzeuge und der neue Adversary-Modus.

Weihnachten steht vor der Türe und GTA Online-Spieler dürften bereits wissen, was das zu bedeuten hat. Wie auch in den letzten Jahren wird in der festlichen Weihnachtszeit Los Santos wieder unter einer Schneeschicht bedeckt sein. Außerdem habt ihr die Möglichkeit aus den Eiskristallen Schneebälle zu formen und andere Mitspieler in eine eiskalte Schneeschlacht zu verwickeln.

Schnee und Geschenke beim Festtags-Event

Weiterhin findet ihr in eurem Apartment, genau wie in der Mitte von Los Santos, wieder einen geschmückten Weihnachtsbaum. Passend dazu zeigt sich Rockstar Games außerdem spendabel und beschenkt euch mit Special Ammo, Snackboni, entsprechenden T-Shirts und mehr.

Spieler dürfen sich außerdem auf den neuen Adversary-Modus "Occupy" für bis zu 16 Spieler auf sechs unterschiedlichen Karten freuen. Mit dem Sentinel Classic, ist ab sofort ein weiteres Fahrzeug verfügbar, das für GTA-Dollar erworben werden kann und mit dem letzten "The Doomsday Heist"-Update in das Spiel integriert worden ist.

Weitere Details zu den Weihnachtsinhalten wird Rockstar Games höchstwahrscheinlich in den kommenden Tagen bekanntgeben. Wir werden euch hier auf PlayNation.de selbstverständlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten.