GTA 5 - Schmuggler-Woche in GTA Online gestartet

Ab sofort findet die sogenannte Schmuggler-Woche in GTA Online statt, die wieder mit zahlreichen Boni und Rabatten lockt.

In dieser Woche findet in GTA Online die Schmuggler-Woche statt, wodurch entsprechende in Bunkern gefertigte Schuggelware bis zum 16. April über Gunrunning-Verkaufsmissionen doppelte GTA-Dollar und RP einbringt.

"Und wie jeder gute Boss wollt ihr das meiste aus euren Angestellten herausholen – also ruft die Disruption-Logistics-Website auf eurem Bunker-Laptop auf und weist euer Team der Forschung zu, die jetzt 50 % schneller läuft, um im gleichen Zeitraum ausgesuchte Upgrades freizuschalten."

Bis zum 16. April können sowohl Fahrer als auch Scharfschützen weiterhin doppelte GTA-Dollar und RP in Zielscheibenrennen verdienen. Dabei handelt es sich um den Modus, der in der vergangenen Woche neu hinzugefügt worden ist und der die Renngeschwindigkeit und Schusspräzision von Duos gleichermaßen auf die Probe stellt.

Waffenfahrzeuge, Luxusfahrzeuge und Bunker-Rabatte

Zugmaschinen für die mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Module für die mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Mk-II-Waffenverbesserungen – 25 % Rabatt

Vom-Feuer-Flak-Anhänger – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

HVY MTW – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

BF Dune FAV – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Bewaffneter Declasse Tampa – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

HVY Nightshark – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Bunker und Upgrades

Farmhaus-Bunker – 50 % Rabatt

Bunker am Thomson-Schrottplatz – 45 % Rabatt

Bunker an der Smoke Tree Road – 40 % Rabatt

Alle Bunker-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Alle Bunker-Renovierungen – 30 % Rabatt

Legendary Motorsport

Zwei der besten Autos von Legendary Motorsport sind in dieser Woche ebenfalls im Angebot - sichert euch bis zum 16. April 25 Prozent Rabatt auf den Pfister Neon und den Overflod Autarch.

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen

"Nehmt an Der Looping teil, dem Premiumrennen dieser Woche, bei dem die drei Erstplatzierten GTA-Dollar und alle Teilnehmer, unabhängig von ihrer Platzierung, dreifache RP erhalten. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square."

Zeitrennen: "Great Ocean Highway"

"Versucht euch am Zeitrennen dieser Woche, Great Ocean Highway. Setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA-Dollar- & RP-Auszahlungen belohnt."

In der kommenden Woche!

Macht euch bereit für The Vespucci Job, einen brandneuen Modus, bei dem ihr euch entweder im Weeny Issi Classic, einem winzigen italienischen Vintage-Auto, auf der Flucht befindet (der Wagen ist demnächst bei eurem örtlichen „Southern San Andreas Super Autos“-Händler erhältlich) oder aber in einem LSPD-Streifenwagen hinter ihm herjagt und versucht, den tollkühnen Eskapaden ein Ende zu bereiten. Haltet außerdem die Augen offen nach Neuerscheinungen bei Legendary Motorsport und Elitás Travel – in Form des mächtigen Sportwagens Vapid Flash GT und dem Sea Sparrow Chopper. Viele weitere Details gibt es dann anläßlich der Veröffentlichung am 17. April.