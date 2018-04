GTA 5 - Rockstar wird laut Analyst nie wieder einen so großen Hit haben

Laut eines Analysten von Cowen & Company wird Rockstar Games in Zukunft nicht schaffen einen erfolgreicheren Titel als GTA 5 auf den Markt zu bringen. Selbst ein Red Dead Redemption 2 wird dem aktuellen GTA-Ableger auf kurz oder lang nicht das Wasser reichen können.

Mehr als 90 Millionen Einheiten sind bisher von Rockstar Games Action-Blockbuster GTA 5 weltweit verkauft worden. Damit gehört der Open-World-Titel zu den kommerziell erfolgreichsten Videospielen überhaupt. Hinter dem zuständigen Entwicklerstudio Rockstar Games steht das börsennotierte Unternehmen Take-Two, dessen Investoren jedes Mal nach größeren Hits suchen. Doch kann ein GTA 6 den Erfolg des aktuellen Ablegers überhaupt erreichen bzw. diesen übertrumpfen?

Ein Analyst hält GTA 5 für den größten Hit, den Rockstar jemals sehen wird. Das im Oktober 2018 für die PS4 sowie die Xbox One erscheinende Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 wird zwar sicherlich ein Erfolg, allerdings glaubt Doug Creutz von Cowen & Company nicht daran, dass sich der Titel so gut verkaufen wird wie Grand Theft Auto 5.

"Das heißt nicht, dass Rockstar keine anderen großen Hits haben wird - es könnte sein - aber ein weiteres GTA 5 ist nicht wahrscheinlich", so der Analyst gegenüber der Webseite MarketWatch. "Michael Jackson hatte viele Hit-Alben, aber er hatte nur einen Thriller."

Wenn es um den Verkauf geht, sei GTA 5 ein "wilder Ausreißer" auf dem Videospielmarkt. Zwar haben in den letzten Jahren einige Unternehmen die Verkaufszahlen ihrer Titel nicht öffentlich bekannt gegeben, aber es ist sicher, dass kein anderer Titel in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie GTA 5 war.

Red Dead Redemption 2 Release-Termin wird sich nicht mehr ändern

Mit 6 Milliarden Dollar das erfolgreichste Entertainment-Produkt

Bei Rockstars Open-World-Titel GTA 5 handelt es sich um das erfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten. Mit über 90 Millionen verkauften Exemplaren und einem Umsatz von schätzungsweise 6 Milliarden US-Dollar kann dem aktuellen Ableger kein anderes Unterhaltungsmedium das Wasser reichen. Alle Infos dazu findest du hier:

GTA 5 Mit 6 Milliarden Dollar das erfolgreichste Entertainment-Produkt