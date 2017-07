GTA 5 - Rockstar reduziert Shark Card Preise auf PC

Rockstar hat den Preis der Ingame-Währung in GTA 5 gesenkt. Das Angebot gilt jedoch nur für den PC und nur solange der Aktionszeitraum gültig ist. Sichert euch jetzt eure günstige Shark Card in Grand Theft Auto V!

Wer im Multiplayer-Modus von GTA 5 protzen möchte, muss eine Menge Ingame-Währung besitzen. Die muss aber mühsam erspielt oder durch Kauf von sogenannten Shark Cards freigeschaltet werden.

Rockstar Games hat nun den Preis der GTA 5 Shark Cards kräftig reduziert - zumindest am PC. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch zum Rabatt-Preis zahlreiche GTA-Dollar sichern und in GTA 5 für PC einlösen.

Ihr habt noch kein GTA 5? Kein Problem - der Titel ist ebenfalls reduziert!

