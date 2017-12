GTA 5 - Rockstar Games veröffentlicht Doomsday Heist - Alle Infos

Ab heute steht der "The Doomsday Heist" zu GTA Online zur Verfügung. Bei den Heists handelt es sich um geplante Raubüberfälle, die ihr gemeinsam mit euren Online-Partnern durchführen könnt. Spieler dürfen sich zudem auf zahlreiche neue Inhalte freuen, die nun bereitstehen und ausprobiert werden möchten.

Rockstar Games hat vor einer Woche mittels eines entsprechenden Trailers den "The Doomsday Heist" zu GTA Online angekündigt. Bei den Heists handelt es sich um geplante Raubüberfälle, die ihr gemeinsam mit euren Online-Partner durchführen könnt. Neben Schießereien, Verfolgungsjagden und Einsatz spezieller Techniken erwarten euch am Ende eine Menge Geld als Belohnung.

Der The Doomsday Heist besteht aus drei umfangreichen Akten, die zusammen die Geschichte rund um den Raubüberfall erzählen und "unbarmherzige Ausrüstungsmissionen, taktische Vorbereitungsmissionen sowie experimentelle Waffen und Fahrzeuge" beinhalten. Jeder Akt endet in einem abgefahrenen Finale und bringt euch eine Belohnung ein, die groß genug ist, um sie guten Gewissens mit euren Crew-Mitgliedern zu teilen.

GTA 5 Doomsday Heist mit Trailer angekündigt

Ab sofort steht das Update zur Verfügung und sorgt für zahlreiche neue Inhalte, die ihr ausprobieren könnt:

The Doomsday Heist beinhaltet auch einen ganzen Fundus an neuer Bekleidung und persönlichen Veränderungsmöglichkeiten sowie eine Überraschung im Radio, die gerade rechtzeitig zu eurem Kampf zur Rettung der Menschheit kommt.

Das Doomsday-Szenario

Der milliardenschwere Unternehmer Avon Hertz und sein geliebtes neuronales Netzwerk Cliffford sind auf Beweise gestoßen, die belegen, dass niederträchtige externe Kräfte an einem Plan arbeiten, der so diabolisch ist, dass er das Leben, wie wir es kennen, auslöschen könnte. Irgendwie wird Lester Crest damit beauftragt, ein Team zusammenzustellen, das tödlich – und verrückt – genug ist, alles zu tun, um sie zur Strecke zu bringen. An diesem Punkt kommt ihr ins Spiel. Um es mit dieser Bedrohung aufzunehmen, werden Glück, Feuerkraft und enormes Teamwork benötigt – und die Unterstützung durch Avons Zugriff auf moderne und tödliche kreative Gerätschaften zur taktischen Kriegsführung.

Die Verrückten werden zu Profis

Es ist an der Zeit, eure Organisation oder euren Motorradclub zusammenzutrommeln und euch auf eine neue Art des Krieges einzustellen. Zunächst muss eines eurer Mitglieder eine der bislang geheim gehaltenen IAA-Basen tief unter der Erdoberfläche des südlichen San Andreas besitzen. So bekommt ihr Zugang zum neuen, fortschrittlicheren Planungsraum, in dem ihr die nächsten Schritte festlegt und jede neue Mission startet und abschließt. Dieses Mal verlaufen die Operationen etwas anders: Crews mit zwei bis vier Spielern können nun zusammenarbeiten, um alle Missionen zu absolvieren.