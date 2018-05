GTA 5 - Rockstar Games gibt Hinweise auf neue Schatzsuche

Offensichtlich wird in GTA Online in Kürze eine weitere Schatzsuche in Form eines Crossover-Events zwischen GTA Online sowie Red Dead Redemption 2 starten. Einen ersten Hinweis hat Entwickler Rockstar Games nun auf der offiziellen Webseite geliefert.

Ende 2017 fanden Dataminer in den Daten des damals neuesten GTA Online Updates Hinweise auf einen speziellen goldenen Revolver, der am Ende einer Schatzsuche als Belohnung zu finden ist. Sobald ihr den goldenen Double-Action-Revolver in euren Händen haltet, könnt ihr im freien Modus die Kopfschuss-Herausforderung absolvieren, um 250.000 GTA-Dollar als Belohnung zu erhalten. Anschließend könnt ihr die Waffe für die zukünftige Verwendung als Revolverheld in Red Dead Redemption 2 freischalten. Alle Infos dazu, findet ihr in unserem News-Artikel:

GTA 5 Goldener Revolver finden - So erhaltet ihr die Waffe!

Hinweis auf zweite Schatzsuche

Im Rahmen der aktuell stattfindenden Business-Woche hat Rockstar Games nun eine weitere Schatzsuche angedeutet:

"Ein weiteres verlorenes Relikt aus dem Grenzland könnt ihr später in diesem Jahr in Los Santos entdecken."

Zwar wird der kommende Westerntitel Red Dead Redemption 2 in dem Zitat nicht erwähnt, dies war allerdings auch bei dem letzten Hinweis der Fall. Das Wort "Grenzland" lässt aber vermuten, dass es sich auch dieses Mal um ein Crossover-Event zwischen GTA Online und Red Dead Redemption 2 handelt. Wir werden selbstverständlich hier auf Playnation.de darüber berichten, wenn es weitere Details zu der zweiten Schatzsuche gibt.

Brandneuer Trailer zu Red Dead Redemption 2

Rockstar Games hat vor kurzem den insgesamt dritten Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht! Wir haben sämtliche Infoszu der Ankündigung mit allen Details zum Spiel:

Red Dead Redemption 2 Brandneuer Trailer ist da, hier anschauen mit allen Infos