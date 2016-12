Fans von GTA Online warten bereits gespannt auf den Import/Export DLC für GTA 5. Doch wann ist der Release seitens Rockstar Games? Fans vermuten, dass das neue kostenlose Addon bereits morgen für PS4, Xbox One und PC erscheinen wird.

Rockstar Games arbeitet derzeit an neuen Inhalten für GTA Online, die wie immer kostenlos als Update erscheinen werden. Der Import/Export DLC bringt neue Fahrzeuge, Missionen und Gegenstände für den Multiplayer von GTA 5 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Regelmäßig versorgen die britischen Entwickler von Rockstar Games kostenlose Inhalt-Patches für GTA Online. Der Import/Export DLC wurde vage mit einem Releasetermin im Dezember 2016 angekündigt, doch bislang sind kaum Details zum Update bekannt.

Rockstar schweigt zu Import/Export DLC

Rockstar Games hat den Import/Export DLC am 2. Dezember für GTA Online angekündigt. Seitdem sind jedoch kaum Informationen ans Licht gekommen. Stattdessen ist das neue GTA Update quasi verschwiegen worden: Rockstar selbst erklärte, es gäbe demnächst weitere Informationen zum DLC.

Fans erhoffen sich seit längerem endlich einen offiziellen Trailer oder einen Blogpost im Rockstar Newswire. Allerdings folgten bis jetzt keine weiteren Details zur kostenlosen Import/Export Erweiterung, die wie alle anderen DLC nicht mehr für PlayStation 3 und Xbox 360 erscheint.

Release vom Import/Export DLC in GTA Online

Unter Fans wird deshalb munter spekuliert, wann Rockstar Games den Import/Export DLC in GTA Online veröffentlichen wird. Das nächste GTA Update könnte nämlich bereits morgen für PS4, Xbox One und PC gleichzeitig als Download im jeweiligen Store erscheinen.

Rockstar Games veröffentlicht seine großen GTA-Updates in der Regel immer an einem Dienstag. Deshalb gilt es als möglich, dass auch Import/Export bereits morgen oder spätestens in der kommenden Woche veröffentlicht wird.

Server offline in GTA 5 - Wartungsarbeiten?

Erste Spekulationen wurden entfacht, als die Server von GTA Online mehrmals offline gingen. Dadurch war es für GTA-Spieler nicht mehr möglich, am Multiplayer-Geschehen des Open-World-Epos teilzunehmen. Eine echte Erklärung seitens Rockstar ist nicht erfolgt.

Es könnte sein, dass der Server-Ausfall einen Hinweis auf erfolgte Wartungsarbeiten in Vorbereitung auf den Import/Export-DLC abbildet. Ein echter Zusammenhang dürfte jedoch nur durch eine offizielle Aussage namens Rockstar publik gemacht werden.

Das steckt im Import/Export DLC

Rockstar Games will im Import/Export DLC die aus Finance and Felony eingeführten Logistikketten weiter ausbauen. Dabei müsst ihr auch euren Macht-Einfluss auf die Stadt Los Santos erweitern, indem ihr illegalen Handel mit gestohlenen luxuriösen Fahrzeugen betreibt.

Neue, große Garagen helfen euch beim Lagern eurer vielen Fahrzeuge in GTA Online. Zum Aufrüsten eurer Karren helfen eine krasse Tuningwerkstatt - selbstverständlich stehen aber auch Spezialfahrzeuge zur Verfügung.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - Mods - Pokémon Go in GTA 5! Viele Mods sind bereits für GTA 5 erschienen und einige haben es besonders in sich. Im Video präsentieren wir unsere absolute Lieblings-Mod, die uns Pokémon Go in GTA 5 spielen lässt - den ...