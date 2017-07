GTA 5 - OpenIV ist zurück, weitere Mod muss eingestellt werden

Die Modding-Community in GTA 5 hat einige schwere Wochen hinter sich. Nun ist die größte Mod OpenIV nach der anfänglichen Drohung durch Rockstar Games endlich wieder zurück. Im Gegenzug musste jedoch eine andere Mod eingestellt werden.

Spieler am PC freuen sich über die zahlreichen Mods in Spielen wie GTA 5 - zumindest solange, bis die Entwickler und Publisher einschreiten und mit rechtlichen Schritten drohen. So geschehen bei OpenIV, der vielleicht wichtigsten Mod, die von Rockstar Games abgemahnt und zur Einstellung gezwungen wurde.

Nach einem gigantischen Shitstorm sahen sich Rockstar Games und Mutterunternehmen Take-Two Interactive gezwungen, ein offizielles Statement herauszugeben. Nachdem dieses die Wogen nicht glätten konnte, wurde bekannt gegeben, dass man Singleplayer-Mods zukünftig in Ruhe lassen wolle:

Kein Online-Support von GTA-Mods

Mods für GTA Online werden weiterhin abgemahnt, wie aus dem offiziellen Statement von Rockstar Games hervorgeht. Mit Online-Mods hat OpenIV jedoch ohnehin wenig zu tun, die Mod funktioniert nämlich ausschließlich im Singleplayer.

Nun hat OpenIV bekannt gegeben, dass die Entwicklung der Mod weitergeführt werden soll. Man werde weiterhin an neuen Features und Updates arbeiten, die in den kommenden Wochen und Monaten ausgerollt werden sollen.

Liberty City ist eingestellt

Allerdings werde man die Arbeit an der heiß erwarteten „Liberty City in GTA 5“-Mod einstellen, da sie gegen Rockstars Richtlinien verstößt. Die Veröffentlichung wurde deshalb bis auf Weiteres auf Eis gelegt.

