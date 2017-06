GTA 5 - OpenIV und Co. dürfen weitermachen

In der heutigen Ausgabe der PlayNation News geht es vor allem um das Zugeständnis von Rockstar Games an die Modding-Community von GTA 5, die erst einmal weitermachen darf. Außerdem sprechen wir über die Raids in Pokémon Go, den Steam Summer Sale und das SNES Mini, denn die Retro-Konsole weiß schon vor Release zu verzücken.

Es ist Mittwoch und damit mal wieder Zeit für die PlayNation News, unser Format, das euch einmal in der Woche über die kuriosesten, interessantesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der vergangenen Tage informieren soll.

Besonders gefreut hat viele GTA 5-Fans in dieser Woche das Statement von Rockstar Games zu dem bisherigen Vorgehen gegen Mods. Der Entwickler konnte offenbar ein wenig auf Publisher Take Two Interactive einwirken und die Einigung herbeiführen, dass die Macher von Singleplayer Mods, die nicht kommerziell sind, fortan keine rechtlichen Schritte mehr befürchten müssen. Damit reagiert der Entwickler unter anderem auf eine Petition gegen die Einstellung des Modding-Tools OpenIV, die vielen schlechten Bewertungen auf Steam und den Frust der Spieler im Allgemeinen.

Was in dieser Woche noch wichtig war

Außerdem: Wer bisher einen Grund gesucht hat, wieder mehr Zeit in Pokémon Go zu investieren, könnte an den jetzt eingeführten Raids seine wahre Freude finden. An ausgewählten Orten könnt ihr euch nun in die großen Kämpfe stürzen und mit bis zu 20 Spielern den Bossen den Krieg erklären.

Derzeit auch überall Thema: Der Steam Summer Sale ist gestartet und lockt mit über 10.000 reduzierten Titeln, DLCs und Addons. Na, ob eure Geldbörsen das wohl unbeschadet überstehen?

Last, but not least: Das SNES Mini lässt derzeit einige Herzen höher schlagen, denn die Retro-Konsole wurde nun offiziell angekündigt. Mittlerweile sind fast alle Vorbesteller-Exemplare bereits vergriffen, wer also sicher sein möchte, das gute Stück gleich bei der Veröffentlichung am 29. September 2017 in den Händen halten zu können, sollte sich beeilen.

Doch das ist nur die Kurzfassung, alle wichtigen Details findet ihr wie gewohnt im Video:

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - Online-Mod Menyoo ebenfalls von Take-Two abgemahnt Take-Two hat sich der nächsten GTA 5 Mod angenommen, die ab sofort ihre Entwicklung eingestellt hat. Menyoo war eine Modifikation, mit der im Singleplayer aber auch in GTA Online ein ...