GTA 5 - Open World-Titel mit eigenem Battle-Royale-Modus

Ab sofort verfügt GTA Online über einen eigenen Battle-Royale-Modus. Dieser ist in dem neuesten Update namens Smuggler's Run enthalten und lässt bis zu vier Teams gegeneinander antreten - da darf auch die bekannte Todeszone aus Playerunknown's Battlegrounds nicht fehlen.

Am gestrigen Dienstag, den 29. August hat Entwickler Rockstar Games mit "Smuggler's Run" ein weiteres umfangreiches Update zu GTA Online veröffentlicht, das allerdings nicht nur neue Flugzeuge sowie Hangars mit sich bringt, sondern auch einen neuen Gegner-Modus.

Grüße von Playerunknown's Battlegrounds

Dieser hört auf den Namen "Motor Wars" und kann mit gutem Gewissen als Battle Royale-Modus im Stil von Playerunkown's Battlegrounds in der GTA-Welt bezeichnet werden. In "Motor Wars" stürzt ihr euch gemeinsam mit euren Teammitgliedern aus einem Flugzeug und gleitet mit einem Fallschirm über das Kampfgebiet.

Zurück auf festem Grund gilt es Knarren aufzusammeln und möglichst schnell Schutz in einem bewaffneten Fahrzeug zu suchen. Das Prinzip ist einfach: Ihr müsst alle Gegner ausschalten, um zu gewinnen, solltet dabei allerdings die Zone im Blick behalten.

Denn, genau wie in Battlegrounds, erfüllt die Zone den Sinn, dass Spieler nicht nur am Rand der Karte campen, sondern in die Mitte zu den anderen Spielern getrieben werden. Bis zu vier Teams können in diesem Modus gegeneinander antreten.

