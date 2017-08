GTA 5 - Online-Part so erfolgreich wie nie zuvor

Rockstar Games feiert mit GTA Online so viele Erfolge wie noch nie zuvor. Der Multiplayer-Part von GTA 5 hat noch nie so viel Geld gemacht wie im vergangenen Quartal.

Vier Jahre nach Release scheint GTA 5 noch lange nicht seinen Zenit überschitten zu haben. Publisher Take-Two Interactive gab nun bekannt, dass der Multiplayer-Part GTA Online das bislang beste Quartal seit Release verzeichnen konnte.

Im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres habe GTA Online alle Erwartungen übertreffen können. Es handelte sich dabei um den größten Umsatzbringer für Entwickler Rockstar Games und Eigentümer Take-Two.

Take-Two habe im vergangenen Quartal einen Umsatz von 348,3 Millionen US-Dollar erwirtschaften können - 94 Prozent, also 326,2 Millionen US-Dollar, wurden durch bereits erschienene Titel wie GTA 5 und NBA 2K17 eingenommen.

GTA 5 kam bereits 2013 auf den Markt, zunächst nur für PlayStation 3 und Xbox 360. Später erschienen Versionen für PlayStation 4 und Xbox One, Mitte 2015 auch eine PC-Fassung.

