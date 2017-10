GTA 5 - Oktober-Update bringt Verwandlungsrennen und Hunter-Kampfhubschrauber ins Spiel

Es gibt neue Stuntrennen für GTA Online im aktuellen Update Transform Races. Die Verwandlungsrennen erfordern eure vollste Flexibilität im Geschehen. Zudem gibt es in diesem Jahr noch diverse Neuerungen wie den Kampfhubschrauber "Hunter".

Der Online-Modus von GTA V hat in diversen Updates einiges an Luftunterstützung gewonnen. So wurden jüngst viele neue Flugmaschinen in GTA Online implementiert, die sogar mit einigen Spielmodi versehen worden sind. Nachfolgend erhaltet ihr eine Übersicht aller neuen Flugapparate:

Update: Transform Races

Und nun ist es wieder soweit, GTA Online erhält ein neues Update! Die Macher bei Rockstar Games sind auch nach Jahren noch auf Zack und veröffentlichen regelmäßig neuen Content für das erfolgreiche Open-World-Action-Spiel.

Via GTA Online: Transform Races dürft ihr nun an ganz besonderen Stuntrennen teilnehmen. Die Verwandlungsrennen sehen eine Transformations während der Fahrt vor. Im Grunde ist das Spielprinzip hier recht ähnlich wie bei The Crew 2. Während des Rennens werden verschiedene Disziplinen mit unterschiedlichen Vehikeln durchgeführt. Das heißt, ihr wechselt vom Auto aufs Motorrad oder beispielsweise zum Flugzeug. Fallschirmsprünge sind ebenfalls ein Teil der neuen Rennen, genauso wie Jet-Ski-Fahrten und mehr. Die neuen Rennen sollen noch im Oktober 2017 veröffentlicht werden.

Gegnermodi: Condemned & Dogfights

Zudem hat Rockstar noch diverse Neuigkeiten angekündigt. Darunter fallen die Gegner-Modi Condemned ("Jeder gegen Jeden"), indem ein todgeweihter Spieler nur überleben kann, wenn er andere Spieler zum Tode verurteilt und Dogfight. In Dogfights dürft ihr euch mit Kampfhubschraubern bekämpfen. Dafür wird der neue Hunter-Kampfhubschrauber zur Verfügung gestellt.

Schließlich gibt es noch einzigartige Fahrzeuge. Darunter zählen der Supersportwagen Coil Cyclone und der "furchteinflößende" Vigilante. Extras dürfen natürlich auch nicht fehlen, deswegen kommen neue Erweiterungen für Legendary Motorsport, neue Immobilien von Maze Bank und beispielsweise neue Waffenfahrzeuge.

