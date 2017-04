GTA 5 - Nur heute: Teurer Duke O'Death gratis in GTA Online

In GTA Online gibt es heute das Fahrzeug Duke O'Death kostenlos. Der gepanzerte Wagen kostet im Multiplayer-Modus von GTA 5 sonst über 665.000 GTA-Dollar. Rockstar Games will mit der Aktion alte Spieler zurück auf die Server holen.

Wer GTA 5 schon lange nicht mehr gestartet hat, bekommt von Rockstar Games heute ein Argument, den Action-Titel wieder zu starten: Auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC gibt es das sonst sehr teure Auto Duke O'Death in GTA Online gratis.

Teures Auto in GTA Online nur heute gratis

So will der Entwickler die alten Spieler zumindest für einen Moment zurückholen. Der Preis von Duke O'Death wird dafür nur heute von 665.000 GTA-Dollar auf 0 heruntergesetzt. Zu kaufen gibt es das Fahrzeug auf der Webseite von Warstock Cache and Carry, die ihr über das Handy erreicht.

Besonderheit des Duke O'Death ist die starke Panzerung. Es ist kugelsicher und war zuerst gar nicht in GTA Online erhältlich. Erst mit einem späteren Update kam der Wagen auf die virtuelle Verkaufsseite. Wer sich das gratis Auto heute holt, hat es für immer in seiner Garage.

Da alte Spieler zurückgeholt werden sollen, gilt das Angebot mitunter nur für Spieler, die bereits GTA Online spielten.

