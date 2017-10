GTA 5 - Neues Flugzeug Mammoth Mogul und weitere Rabatte

Mit der Mammoth Mogul erweitert in dieser Woche ein weiteres neues Flugzeug das Sortiment von GTA Online. Außerdem dürfen sich Spieler über einen neuen Modus sowie viele lohnende Rabatte freuen.

Auch in dieser Woche dürfen sich alle GTA Online-Spieler auf ein neues Flugzeug freuen, mit dem elegant über den Himmel von Los Santos gesegelt werden kann. Dabei handelt es sich um die Mammoth Mogul.

Neues Flugzeug Mammoth Mogul und weitere Rabatte

Das Fluggefährt besitzt ein Kaliber-.50-Geschützturm, ein nach vorne gerichtetes Maschinengewehr und wird von zwei Propeller-Triebwerken angetrieben, "das entwickelt wurde, um feindliche Flugzeuge in Schweißer Käse zu verwandeln". Weiterhin verfügt die Mogul über zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten wie Strahlstarthilfe sowie einen Laderaum für verschiedene Bombentypen. Die Mammoth Mogul findet ihr ab sofort bei Warstock Cache & Carry.

Die Mammoth Mogul "Im Tiefflug auf 500 Fuß hast du einen Feind auf 6 Uhr. Dein Bordschütze reißt die Kanone herum und perforiert ihm eine schöne Linie aus Kaliber-50.-Löchern über den Flügel. Während seinFlieger abstürzt, schwebst du tief genug vorbei, um dir am brennenden Wrack eine Redwood anzuzünden und fliegst weiter in den Sonnenuntergang."

Neuer Gegner-Modus "Stockpile"

Abwechslung verspricht mit "Stockpile" ein neuer Gegner-Modus. In diesem erwartet euch eine flugzeugbasierte Variante von Capture the Flag, in der Teams in Flugzeugen mit Maschinengewehren oder Raketen bewaffnet sich so viel Beute wie sie transportieren können, schnappen und zurück zur Basis bringen müssen.

„Jeder gegen jeden“ eskaliert hier zum wärmesuchenden Luftkampf und wer auch immer zum Geschäftsschluss die meiste Ladung hat gewinnt. Aber denkt immer daran: Eure Rivalen können jederzeit eure Vorräte plündern und so zeigen, dass sie einfach durch und durch Gauner sind.

Zwei bis vier Teams und bis zu 16 Spieler können sich ab sofort in die Lüfte begeben und bis zum 09. Oktober doppelte GTA-Dollar und RP verdienen. Außerdem winken bei allen Kontaktmissionen von Ron ebenfalls bis zum 09. Oktober doppelte GTA-Dollar und RP.

Rabatte und Erweiterungen

Natürlich kann auch in dieser Woche wieder ordentlich gespart werden. Es lohnt sich deswegen doppelt neue Fluggeräte zu erwerben und sich gut ausgestattet in die Lüfte zu erheben.

Hangar-Werkstatt - 25 Prozent Rabatt

Motormodifikationen (alle Fahrzeuge) - 25 Prozent Rabatt

Panzerungs-Modifikationen (alle Fahrzeuge) - 25 Prozent Rabatt

Steuerungserweiterungen für Luftfahrzeuge - 25 Prozent Rabatt

Waffenerweiterungen für Luftfahrzeuge - 25 Prozent Rabatt

Flieger- und Flugrennanzüge - 25 Prozent Rabatt

Doch auch auf dem sicheren Boden winken diverse Rabatte:

Zugmaschinen für mobile Kommandozentralen - 25 Prozent Rabatt

MTW - 25 Prozent Rabatt (beide Preise)

Progen T20 (Supersportwagen) - 25 Prozent Rabatt

Zeitplan für Premiumrennen und Zeitrennen

Sahnt GTA-Dollar ab, indem ihr das Premiumrennen und Zeitrennen der Woche absolviert - ab sofort und noch bis zum 09. Oktober.,

Premiumrennen - „Rund um die Docks“ (nur für Motorräder)

Zeitrennen - „Kraftwerk“

