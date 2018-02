GTA 5 - Neues Fahrzeug Canis Kamacho, Battle-Week-Boni und mehr

In GTA Online läuft bis zum 12. Februar die Battle Week in deren Rahmen Boni auf entsprechende Multiplayer-Modi winken. Außerdem gibt es wieder verschiedene Rabatte und mit dem Canis Kamacho ein neues Geländefahrzeug.

Damit es in der Open World von GTA Online auch ganz bestimmt nicht langweilig wird, hat Entwickler Rockstar Games in dieser Woche wieder für Abwechslung gesorgt. In der sogenannten "Battle Week" erhaltet ihr in den Modi "Hardest Target", "Motor Wars", "Occupy" sowie "Slashers" doppelte GTA-Dollar sowie Erfahrungspunkte. Außerdem gibt es Rabatte auf den ballistischen Raketenwerfer Chernobog sowie die Avenger, eine fliegende Festung mit einer Werkstatt zum Aufrüsten von Waffen.

GTA 5 Elektroauto Pfister Neon, neuer Gegner-Modus und mehr

Doch Rockstar wäre nicht Rockstar, würde es nicht auch ein neues Fahrzeug geben. Dabei handelt es sich um den brandneuen Geländewagen "Canis Kamacho".

Dieser soll laut der Beschreibung an die glorreichen Tage amerikanischer Allrad-Fahrzeuge erinnern und die Zuverlässigkeit eines Pick-ups und die Widerstandsfähigkeit eines kleinen Schlachtschiffs bieten, ohne aerodynamische Kompromisse einzugehen. "Mit steinhart gefedertem Chassis und der entsprechend spartanischen Innenausstattung eines echten Geländefahrzeugs könnt ihr im Canis Kamacho von oben auf eure Freunde herabblicken. Jetzt erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos."

Kostenloses T-Shirt für alle!

Alle Spieler, die sich während der Battle Week bis zum 12. Februar in GTA Online einloggen, erhalten zudem das schwarze Ammu-Nation-Shirt.

Rabatte auf Fahrzeuge, Waffen und MK-II-Erweiterungen

Bis zum 12. Februar könnt ihr euch auf den Untergang vorbereiten und mit allerhand Waffen und entsprechendem Zubehör eindecken. Rabatte werden zum Beispiel auf die Mammoth Avenger und Munition gewährt.

Rabatte bei Warstock Cache und Carry

Mammoth Avenger – 25 % Rabatt

Bewaffneter HVY Chernobog – 40 % Rabatt (beide Preise)

Bewaffnetes Bravado Halbkettenfahrzeug – 40 % Rabatt (beide Preise)

Bewaffneter Vom-Feuer-Flak-Anhänger – 35% Rabatt (beide Preise)

Bewaffneter Declasse Tampa – 40 % Rabatt (beide Preise)

Mk-II-Rabatte

Mk-II-Erweiterungen – 30 % Rabatt (Kosten für Upgrade zur Mk-II-Waffe)

Mk-II-Munition (alle Arten) – 50 % Rabatt

Mk-II-Magazine – 25 % Rabatt

Mk-II-Zielfernrohre – 25 % Rabatt

Mk-II-Mündungsbremsen – 25 % Rabatt

Mk-II-Waffendesigns – 25 % Rabatt

Rabatte bei Ammu-Nation

Munition – 50 % Rabatt

Sturmgewehre – 30 % Rabatt

Scharfschützengewehre – 30 % Rabatt

Nahkampfwaffen – 30 % Rabatt

Körperpanzerung – 30 % Rabatt

Panzerfaust – 30 % Rabatt

Weiterhin gibt es 30 Prozent Rabatt auf alle Luftfahrzeugwaffen, die in der Hangar-Werkstatt ausgerüstet werden. Solltet ihr ein Auge auf einen Überwachungsraum für eure Basis geworfen haben, solltet ihr nun zuschlagen. Schließlich gibt es auch hier ordentlich Rabatt in Höhe von 25 Prozent.

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen (6. - 12. Februar)

Premiumrennen: "Hummelflug" (nur für Rocket Voltic)

"Absolviert in Hummelflug, dem Premiumrennen dieser Woche, mit dem Rocket Voltic auf einer Tunnelstrecke in den Wolken eine Reihe von Sprüngen, die euch den Magen umdrehen – es stehen hohe Einsätze auf dem Spiel. In Premiumrennen könnt ihr euer Talent auf die Probe stellen und Rennen um das große Geld fahren. Also erhöht den Einsatz und tretet in einem von Rockstar erstellten Stuntrennen an. Landet unter den ersten Drei und verdient einen satten GTA$-Preis. Und nur für eure Teilnahme erhaltet ihr dreifache RP. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square."

Zeitrennen: "Route 68"

Macht einen Ausflug durch den großartigen Bundesstaat San Andreas auf der historischen Route 68. Von den verschlafenen Ortschaften im Herzen der Grand-Senora-Wüste bis zur Küste des Pazifik. Um euch an den Zeitrennen zu versuchen, setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf eurer Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt.