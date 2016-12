Es schneit in Los Santos! Rockstar Games bringt das neue Auto Comet für GTA Online-Spieler. Außerdem dürft ihr euch auf einen brandneuen Gegnermodus namens Juggernaut freuen, welcher ab sofort für PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Zocker bereitsteht.

In GTA Online durften Spieler bereits vor wenigen Tagen den neuen Nero als frisches Fahrzeug bei Benny's Autowerkstatt erwerben. Nun reicht Rockstar Games gleich das nächste Geschenk passend zu Weihnachten nach. Neben der Tatsache, dass ihr euch auf ein verschneites Los Santos und Blaine County freuen dürft, gibt es ab sofort den Schlitten Comet. Diesen dürfte der eine oder andere GTA Online-Spieler bereits kennen, denn die Karre, welche an einem Porsche 911 erinnert, düst schon seit längerem durch die virtuelle Spielwelt.

Der Comet kostet euch bei Benny eine Anschaffungsgebühr von schlappen 100.000 GTA-Dollar. Greift ihr zu einem ausgereiften Tuning samt Bodykitt, so könnte der Preis sich auf eine knappe Millionen GTA-Dollar aufhäufen. Neben dem Schnee und dem neuen Wagen warten verschiedene Deko-Elemente wie ein Weihnachtsbaum in eurem Firmenbüro oder Apartment auf euch. Des Weiteren wartet ein brandneuer Gegnermodus namens Juggernaut auf euch, indem der schwerbewaffneter Vorteil gleichzeitig auch deine größte Belastung wird.

Geschenke für alle in GTA Online

Die Träume von einer weißen Weihnacht sind dank des Schnees, der Los Santos und Blaine County bedeckt, wahr geworden. Der Schneefall soll noch bis in die Abendstunden des 26. Dezembers anhalten. Das heißt nicht nur, dass ihr beschauliche Feiertage in GTA Online verbringen werdet, sondern auch, dass ihr euch mit euren Freunden und Feinden eine gute alte Schneeballschlacht liefern könnt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag füllen wir die Strümpfe all derer, die sich in GTA Online einloggen, mit einer Einhornmaske und dem weißen Grafikpyjama oder dem blau karierten Pyjama sowie mit genügend Hardware und Munition, um den Platz unter eurem extragroßen Baum zu füllen:

Einhornmaske

Pyjama-Set (entweder weißer Grafikpyjama oder blau karierter Pyjama)

Feuerwerkabschussgerät mit zehn Feuerwerksraketen

Karabiner mit 200 Schuss Munition

Präzisionsgewehr mit 200 Schuss Munition

Schlagring (Standardausführung)

25 Haftbomben

25 Granaten

Fünf Annäherungsminen

Fünf Molotowcocktails

Volle Snacks

Volle Panzerung

Haltet außerdem Ausschau nach einem anderen besonders explosiven Geschenk, wenn ihr euch am Freitag, den 23. Dezember, Samstag, den 24. Dezember, oder Montag, den 26. Dezember, einloggt: dem Feuerwerkabschussgerät mit zehn Feuerwerksraketen sowie einem besonderen Event-Shirt unserer Wahl.

Erst gestern haben wir für euch einen ausführlichen Artikel über die Preispolitik in GTA Online seitens Rockstar Games zusammengefasst. Wir sind weiterhin auf eure Meinung zu dem Thema gespannt.

