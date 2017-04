GTA 5 - Neuer Spiel-Modus Land Grab in GTA Online verfügbar

In GTA Online steht ein neuer Gegner-Modus zum Spielen bereit. Der Multiplayer von GTA 5 hat mit Land Grab einen neuen Spielmodus erhalten, bei dem im virtuellen Cyberspace des Internets Gebiete erobert werden.

Rockstar Games schickt euch mit dem neuesten Update in GTA Online in den Cyberspace, also dem virtuellen Raum des Internets. Hier müsst ihr in Land Grab so viele Gebiete wie möglich erobern und vor den Gegnern schützen. Der Spiel-Modus ist ab sofort im Online-Modus von GTA 5 verfügbar.

Darum geht es im neuen GTA Online Modus Land Grab

Das Setting ist einfach erklärt: Klischeehaftes Schwarz und grelle Neon-Farben – so sieht der Cyberspace in Grand Theft Auto Online aus. Was an ein Internetcafé aus Urzeiten erinnert, ist aber ein geeigneter Schauplatz für den Kampf um die Gebiete.

Rockstar Games erklärt zum GTA Online Update: „Beansprucht ein Gebiet, indem ihr einfach drüberlauft und es mit der Neonfarbe eures Teams markiert. Der nicht ganz so einfache Teil? Die Armeen eurer schwerbewaffneten Rivalen, die genau denselben Plan haben“.

Daher kommt auch der Name des neuen Gegner-Modus im GTA 5 Multiplayer: Unter Land Grab, besser gesagt Landgrabbing, ist das unbefugte Nutzen und Aneignen von Flächen gemeint, wie es auch im realen Leben passiert.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - Rockstar Games arbeitet mit Hackern wegen Sicherheitslücken Das allseits bekannte Entwicklerstudio Rockstar Games arbeitet scheinbar mit einem Hackernetzwerk zusammen, um etwaige Sicherheitslücken in ihren Online-Diensten auszumerzen. Insgesamt seien ...

GTA 5 - Klassische Fahrzeuge und Stunt-Rennen in kommenden Updates Der Multiplayer-Modus von GTA 5 bekommt in den kommenden Wochen neue Updates. Das kündigte Rockstar Games in einer Vorschau auf die neuen Inhalte für GTA Online an. So kommen klassische ...

Siehe auch: Gegner