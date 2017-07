GTA 5 - Neuer "Power Mad"-Modus steht ab sofort zur Verfügung

Rockstar Games hat den neuen Power Mad-Modus vorgestellt, der ab sofort für GTA Online zur Verfügung steht. Weiterhin dürfen sich alle Spieler mit dem Pengassi Torero auf einen neuen Sportwagen freuen, der seinen Weg ins Spiel geschafft hat.

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen veröffentlicht Entwickler Rockstar Games neue Inhalte zu dem Open World-Titel GTA Online, um die Spieler bei Laune zu halten.

So steht ab sofort der neue Modus namens "Power Mad" bereit, der für reichlich Action sorgen soll.

"In Power Mad kämpfen Teams mit zwei bis vier Spielern um das alles entscheidende Juggernaut-Power-up, das seinen Besitzer in eine schwergepanzerte Bedrohung verwandelt, für die es nur ein Ziel gibt: lange genug am Leben zu bleiben, um einen Punkt zu erzielen. Wenn der Juggernaut stirbt, bevor die Anzeige vollständig gefüllt ist, fällt das Power-up zu Boden und wartet auf den nächsten Möchtegern-König, der dann sein Glück versuchen darf. Verarbeitet eure Konkurrenz zu Kleinholz! Als besonderen Bonus zum Start verdienen alle Spieler bis zum 31. Juli in diesem Modus doppelte GTA$ & RP", so die offizielle Beschreibung zu dem neuen Modus.

Neben "Power Mad" gibt es zudem den Sportwagen Pengassi Torero: "Direkt aus einem Fiebertraum in eure Garage: Der Torero ist ein absolutes Sammlerstück: ein windschnittiger Klassiker mit Scherentüren, der Pegassis traditionelle Kombination aus kompromisslosem Design und brachialer Leistung widerspiegelt."

Alle weiteren Boni und mehr findet ihr auf der offiziellen Seite von Rockstar Games.

