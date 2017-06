GTA 5 - Neue Screenshots und Inhalte zum Gunrunning-DLC

Rockstar Games hat in einem Newswire-Blogpost neue Screenshots zum Gunrunning-DLC für GTA Online veröffentlicht. Darin werden Untergrund-Bunker, Mobile Operationscenter und bewaffnete Fahrzeuge detailliert gezeigt und beschrieben. Das Update wird kostenlos für alle Spieler erscheinen.

Im Rahmen eines Newswire-Blogposts veröffentlichte Rockstar Games neue Informationen zum Gunrunning-DLC aus GTA Online. Darin werden neue Details zu frischen Gameplay-Elementen und Inhalten der kostenlosen Erweiterung gezeigt.

Eure finanziellen Geschäfte könnt ihr nun in den Untergrund-Bunker verlegen, damit in den Straßen von Los Santos niemand etwas von euch mitbekommt. Falls ihr an der frischen Luft einige taktische Manöver ausführen möchtet, könnt ihr in Mobile Operationscenter investieren. Diese können im Bunker gelagert werden und euch bei Gefechten und Einsätzen helfen.

Screenshots aus GTA Gunrunning

Eure neuen bewaffneten Fahrzeuge unterstützen die Mobilen Operationscenter und können vollkommen angepasst werden. Damit werdet ihr jeder Eventualität gerecht und könnt euch jeglichen Herausforderungen stellen.

Indem ihr die für euch arbeitenden Forscher richtig zuweist, könnt ihr zahlreiche optionale Upgrades freischalten. Weitere Details zum Gunrunning-DLC werden im Laufe der kommenden Wochen enthüllt werden - die Screenshots findet ihr hier.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - 11-jähriger findet Crystal Meth in Gebrauchtspiel von GameStop Ein 11-jähriger machte beim Kauf einer Gebrauchtversion von GTA 5 eine kuriose Entdeckung. Der Einzelhändler GameStop verkaufte ihm und seiner Mutter eine Edition, die im Inneren eine Tüte ...