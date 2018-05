GTA 5 - Neue Event-Woche mit weiteren Spezialrennen gestartet

Ab sofort stehen in GTA Online weitere Spezialrennen für den Imponte Deluxo, den Ocelot Stromberg sowie den Mammoth Thruster bereit. Lohnende Boni, Rabatte, sowie Premium- und Zeitrennen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Innerhalb einer brandneuen Event-Woche stehen GTA-Online-Spielern weitere Spezialrennen für den Imponte Deluxo, den Ocelot Stromberg sowie den Mammoth Thruster zur Verfügung. Außerdem könnt ihr auch in dieser Woch eure Augen wieder nach lohnenden Rabatten und Boni offen halten. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Deluxo, Thruster & Stromberg Special Vehicle Circuit Races

Rennen für den Imponte Deluxo

Stadionüberflug: Das ganze Stadion ist auf den Beinen und wartet auf das ur-amerikanische Finale: einen tiefen Überflug schwebender Sportwagen.

Raton-Rennen: Raton Canyon ist die Art von rauem Terrain, das jeden heißblütigen Adrenalin-Junkie nach seinen Kletterstiefeln greifen lässt — oder nach dem Schlüssel seines schwebenden Sportwagens.

Höhepunkt: Ob du nun dran entlangfährst, auf ihren Wellen dahingleitest, über ihre Berge hinwegfliegst oder all das nacheinander in deinem Deluxo machst - es gibt nichts Vergleichbares wie die Küste von San Andreas.

Techno: Das ist keine Substanz-befeuerte Nacht in Los Santos - wenn dein Auto plötzlich sanft abhebt und zu fliegen beginnt, ist das ebenso real wie die psychedelischen Tunnel und Feuerringe.

Rennen für den Ocelot Stromberg

Gischtnebel: Denk daran, wenn sich vor dir ein Unterwasserlabyrinth voller Minen auftut: Jede Sekunde, die du vor Angst gelähmt rumsitzt, verschlechtert deine Rundenzeit.

Die Krake: Nur zur Warnung: Wenn du schon mal Probleme mit verdorbenem Tintenfisch hattest, ist das hier wohl eher nichts für dich.

Eintauchen: Jeder Rennprofi versteht es, den Finger auf dem Knopf für den Tauchmodus zu lassen, wenn es nach einiger Zeit gar keine Rennstrecke mehr gibt und der weite Ozean deine Landebahn ist.

Rennen für den Mammoth Thruster

Vinewood-Rundflug: Willkommen im Luxusleben — der sanfte Neonschein der Stadt unter dir, der Vinewood-Schriftzug, der von den Hügeln herableuchtet, das Gebrüll der tausend Pfund Schubkraft, die du dir auf den Rücken geschnallt hast, und die Aussicht auf einen furchtbaren Zusammenstoß in der Luft.

Runter vom Chiliad: In einer Sekunde schwebst du noch über dem Gipfel des Mount Chiliad, in der nächsten schmettert es dich in eine Felswand, und nur ein paar Kanister Raketentreibstoff und die Aussicht darauf, wie mörderisch du damit angeben kannst, mildern den Aufschlag ab.

Tiefflug-Euphorie: Die Überlebenschance in einem Straßentunnel zu Stoßzeiten in Los Santos könnte wohl nur noch geringer werden, wenn jeder durchgeknallte Autoraser seinen Wagen abstellen und sich stattdessen ein überzüchtetes Hochleistungs-Jetpack umschnallen würde. Aber das wird natürlich nie passieren.

Doppelte GTA-Dollar und RP-Boni

Verdient doppelte GTA-Dollar und RP in allen 30 Rockstar-Spezialrennen bis zum 7. Mai - das betrifft die 10 in dieser Woche brandneuen Rennen in Thrusters, Deluxos und Strombergs und alle 20 der ursprünglichen Rockstar-Spezialrennen für den Blazer Aqua, Rocket Voltic und Ruiner 2000.

Schmeißt außerdem euren SecuroServ-Desktop in eurem Büro an und verdient doppelte GTA-Dollar & RP in allen Spezialfahrzeug-Aufträgen bis zum 7. Mai.

Spezialfahrzeug-Rabatte

Um euch zu helfen, eure Position als Meister in allen Luft-, Unterwasser- und raketengetriebenen Angelegenheiten zu sichern, bietet Warstock Cache und Carry 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spezialfahrzeuge.

Mammoth Thruster – 25 % Rabatt

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 25 % Rabatt

Ruiner 2000 – 25 % Rabatt

Rocket Voltic – 25 % Rabatt

Blazer Aqua – 25 % Rabatt

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen

Premiumrennen: "Loopings" (Nur für Sportwagen)

Nehmt an Loopings teil, dem Premiumrennen dieser Woche, bei dem die drei Erstplatzierten GTA$ und alle Teilnehmer, unabhängig von ihrer Platzierung, dreifache RP erhalten. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square.

Zeitrennen: "Fort Zancudo"

Versucht euch am Zeitrennen dieser Woche, Fort Zancudo. Setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt.

