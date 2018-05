GTA 5 - Neue Attentatsmissionen verfügbar, Boni, Rabatte und mehr

In dieser Woche erwarten euch in GTA Online neue Fahrzeuge, Boni, Rabatte sowie neue Attentats-Kontaktmissionen. Es lohnt sich also einen Blick in den Open-World-Titel zu werfen. Die Übersicht mit den wichtigsten Infos findet ihr innerhalb unserer News.

Seit Dienstag findet in GTA Online eine weitere Event-Woche statt, die unter anderem brandneue Attentats-Kontaktmissionen im Petto hat. Dazu heißt es wie folgt: "Infiltriert die Gefängniszellen des LSPD oder führt einen Angriff auf das Merryweather-Hauptquartier durch, um ein paar Namen von Madrazos Hitliste zu streichen."

GTA 5 Update könnte Nachtclubs und neue Musik bringen

Neue Fahrzeuge

Weiterhin dürfen sich Spieler auf den Klassiker Lampadati Michelli GT sowie den RUNE Cheburek freuen. Beide Fahrzeuge sind ab sofort exklusiv bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich.

Doppelte GTA-Dollar und RP-Boni

In der brandneuen Madrazo-Attentatsmission könnt ihr bis zum 4. Juni doppelte GTA-Dollar und RP abgreifen. Weiterhin winken doppelte Gewinne auf alle Verkaufsmissionen aus Gunrunning und Smuggler's Run. Außerdem läuft die Forschung in euren Bunkern in dieser Woche doppelt so schnell.

Fahrzeug-Rabatte

Bis zum 4. Juni gewährt Entwickler Rockstar Games 25-40 Prozent Rabatt auf eine Vielzahl von Kriegsmaschinen und Hochleistungs-Fahrzeugen:

PEGASSI OPPRESSOR – 25 % RABATT (EINKAUFS- & VERKAUFSPREIS)

ZUGMASCHINEN FÜR DIE MOBILE KOMMANDOZENTRALE – 30 % RABATT

PEGASSI TEZERACT – 25 % RABATT

VAPID ELLIE – 25 % RABATT

PROGEN TYRUS – 25 % RABATT

BUCKINGHAM VOLATUS – 40 % RABATT

NAGASAKI HAVOK – 40 % RABATT (EINKAUFS- & VERKAUFSPREIS)

WESTERN ROGUE – 40 % RABATT (EINKAUFS- & VERKAUFSPREIS)

V-65 MOLOTOK – 40 % RABATT (EINKAUFS- & VERKAUFSPREIS)

Bunker und Hangar-Rabatte

Staatspleite ist euer Vorteil, denn Maze Bank Foreclosures gewährt 40–50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Immobilien & Verbesserungen, ohne Fragen zu stellen: