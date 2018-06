GTA 5 - Nachtclubs und neue Musik offiziell bestätigt

Im kommenden Juli wird ein umfangreiches Update zu GTA Online die bereits vermuteten Nachtclubs als neue Immobilien nach Los Santos bringen. Wir haben alle Infos für euch.

Nachdem es vor rund einem Monat bereits Hinweise auf ein umfangreiches Update zu GTA Online gab, das Nachtclubs als neue Immobilien in das Spiel implementieren wird, gibt es nun die offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games.

GTA 5 Update könnte Nachtclubs und neue Musik bringen

Die Nachtclubs kommen!

Innerhalb einer Pressemitteilung hat der Entwickler bekannt gegeben, dass das Nachtleben von Los Santos im Juli ein großes Update erhalten wird. So werden die weltbekannten DJs Solomun, Tale Of US, Dixon und The Black Madonna in den neuen Nachtclubs der Stadt auflegen. Die neuen Immobilien eignen sich als perfekte Tarnung für alle möglichen illegalen Aktivitäten und können darüber hinaus individualisiert, beworben und mit Personal ausgestattet werden.

Unterhalb dieser Meldung haben wir für euch den offiziellen Teaser-Trailer eingebunden.

Seitens Rockstar Games heißt es wie folgt: "Weltklasse-DJs residieren in Kürze in Los Santos und bald werden Clubs und Lagerhallen in der ganzen Stadt mit Fans vollgepackt sein, die sich ekstatisch-verschwitzt den neuen Sets von Solomun, Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna hingeben, während sie die ganze Nacht bis zum Morgengrauen durchtanzen."