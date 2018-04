GTA 5 - Montage mit Vice City-Mod stimmt Spieler nostalgisch

Ein kleiner Ausflug zurück nach GTA: Vice City gefällig? Das Team von Evolve Stunting hat einen Ausflug nach Vice City in GTA 5 gemacht und dabei ein heißes Stuntvideo produziert, das euch in Nostalgie versetzen wird.

Im Internet ist die Modkultur, die sich mit entsprechenden Modifikationen zu GTA 5 beschäftigt, mit den Jahren immer größer geworden. Die verrücktesten Mods haben das Licht der Welt erblickt. Oder auch sehr coole Mods sind hier entstanden. So berichteten wir vor einiger Zeit über das Langzeitprojekt Project London, bei dem die Modder versuchen, die Stadt London in GTA 5 nachzubauen.

GTA 5 Mod verwandelt Los Santos in modernes London

Vice City Stunt Teamtage

Derzeit macht ein neues Video die Runde, das ein wenig nostalgisch stimmt. Mit GTA 5 Vice Vacation werden wir an alte Tage zurückerinnert, wo wir uns ins Abenteuer von GTA: Vice City gestürzt haben.

In der Vice City Stunt Teamtage ist der Name Programm. Unterhalb im Video erwarten euch rasante Stunts und actiongeladene Szenen, die allesamt auf einer Vice City-Map in GTA 5 aufgenommen wurden. Das ist den Videokünstlern mit Hilfe von FiveM gelungen. Auf dem YouTube-Kanal von EvolveStunting findet ihr übrigens noch mehr solcher cineastischen GTA-Einlagen.