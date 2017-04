GTA 5 - Modder stehlen Millionen GTA-Dollar

Hacker sorgen mit immer neuen Cheats, Mods und Exploits dafür, dass anderen Spielern der Spaß an GTA Online zunehmend vergeht. Mittlerweile kann nicht nur der Rang von ahnungslosen Spielern in absurde Höhen getrieben werden, auch der Diebstahl von GTA-Dollar stellt keine Probleme mehr da.

GTA Online hat seit Jahren ein großes Problem mit Cheatern und Hackern, wodurch der Spaß bei ehrlichen Spielern schnell ins bodenlose sinkt. Durch Expolits werden Items, Geld oder Autos in der Spielwelt gespawnt, um sich selbst zu bereichern.

Nun wird in GTA-Foren sowie auf Twitter und Facebook des Öfteren davon berichtet, dass Nutzern hohe Geldbeträge (500.000 GTA-Dollar und mehr) von ihren virtuellen Konten gestohlen worden sind. Das große Problem liegt darin, dass sich GTA-Dollar auch für Echtgeld erwerben lassen, weshalb der Diebstahl in GTA Online deutlich höher anzusiedeln ist, als die Nutzung von Cheats die den jeweiligen Spielern einen Vorteil verschaffen.

Zu den betroffenen Plattformen zählen offenbar der PC, sowie die Xbox One und PlayStation 4. Durch spezielle Mod-Menüs lässt sich beispielshalber die Ruhmstufe anderer Spieler in die Höhe treiben. Dadurch können auch eigentlich unschuldigeNutzer aufgrund ihres manipulierten Rangs zur Rechenschafft gezogen werden.

Dementsprechend muss Rockstar Games nun schnellstmöglich reagieren und dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Der Entwickler hat bereits eine Support-Seite eingerichtet und betont, dass man an dem Thema arbeiten werde.

GTA Online PC Situation Cheaters can change your Rank, steal your cash. https://t.co/3Ki7CltNEu pic.twitter.com/hvTZE9fkzb

