GTA 5 - Mod verwandelt Los Santos in modernes London

GTA 5 wird ständig um diverse Mods bereichert. Ein Modder hat nun mit einem kleinen Team versucht, das moderne London auf der Grundlage von Los Santos zu konzipieren. Die Mod macht bereits in der frühen Verison einiges her.

Erst kürzlich berichteten wir über GTA 5 und den Dewbauchee Rapid GT Classic für satte 885.000 GTA-Dollar, den ihr ab sofort in GTA Online einkaufen und euer Eigentum nennen könnt. Immer noch im Gespräch ist der Battle Royale-Modus, den Rockstar Games vor einiger Zeit als speziellen Modus "Motor Wars" eingefügt hat:

In der Zwischenzeit ist eine äußerst ambitionierte Mod im Internet aufgetaucht, die Los Santos in ein wunderschönes London verwandeln möchte. Ursprünglich hat GTA: London die Spieler in ein London der Sechszigerjahre versetzt, doch Project London soll die Spieler in ein modernes London entführen. PC Gamer berichtet nun über den Modder Kieran Merrilees, der viel Zeit und Energie in dieses Projekt stecken möchte.

Um dies in die Tat umzusetzen, würde er sich von realen Videos und Fotos inspirieren lassen und sich diverse Gegebenheiten von Google Street abschauen. Bis dato hätte der Modder laut Aussagen den Flughafen Heathrow und andere Details fertiggestellt. Das Team arbeitet mit drei Mann (Kieran, Raddz Modding und Albo1125) an dem Projekt, um die Authentizität Londons in der finalen Mod bewahren zu können.

Frühe Version mit diversen Details

Das Wembley Stadium, U-Bahn-Stationen und Krankenhäuser (wie das St. Thomas-Krankenhaus) seien laut Aussagen ebenfalls schon fertiggestellt. Einen adäquaten Ersteindruck bekommen die Interessenten auch über die Vehikel, die zum Teil schon an den Behörden Londons angepasst wurden. Vinewood möchten sie sogar gänzlich entfernen, da dies nicht zu London passe. Kieran selbst arbeitet eig. für die Lloyds Bank und sieht dies als persönliche Herausforderung.

Den vollen Bericht könnt ihr hier nachlesen. Bisher gibt es noch keine Antwort auf die Frage, wann jene Mod final veröffentlicht wird, da dies nicht abzuschätzen sei. Bisher gibt es eine Download-Version auf gta5-mods.com, die allerdings noch nicht fertig ist.

