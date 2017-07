GTA 5 - Mod lässt euch den Weltraum erkunden

Welcher Spieler hat in GTA 5 nicht auch schon davon geträumt Los Santos zu verlassen und mit Hilfe eines Space Shuttles die unendlichen Weiten des Weltraums zu erkunden? Eine Mod soll dies in der kommenden Zukunft ändern.

Unzählige Modifikationen gibt es mittlerweile zu Rockstar Games Open World-Titel GTA 5. Wir sind bereits mit der Titanic gefahren, haben es uns am Steuer eines Sternzerstörers gemütlich gemacht und die eine oder andere Zombie-Apokalypse überlebt.

Doch wie sieht es eigentlich mit dem Erforschen von fremden Welten aus? Die Mod namens "Grand Theft Space" verlässt nicht nur Los Santos und Blaine County, sondern direkt den gesamten Planeten Erde und verlagert das Geschehen in die Weiten des Weltraums. Unter anderem lässt sich darin ein großes Alien-Raumschiff erkunden, in dem es mysteriöse Entdeckungen zu machen gibt und auch der Kampf gegen fiese Aliens soll nicht ausgelassen werden.

Selbstverständlich stehen auch ein Flug mit einem Space Shuttle sowie die Fahrt mit einem Mondfahrzeug auf dem Programm. Insgesamt soll es vier umfangreiche Missionen innerhalb der Mod geben, die euch die Erkundung von mehreren Planeten ermöglichen wird.

Bislang gibt es allerdings noch keinen konkreten Release-Termin für die Mod, dafür aber einen schicken Trailer mit Gameplay-Material, den wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

Alle Infos und Details zu der Mod Grand Theft Space findet ihr im Forum der Webseite GTA 5-Mods.

